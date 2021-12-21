Еліза Роуз Уотсон протягом 5 років веде здоровий спосіб життя та не вживає шкідливих речовин, які викликають залежність. Її шлях до іншого життя розпочався у 2016 році, коли вона усвідомила, що не помітила, як минуло Різдво, адже весь час була під дією наркотиків та алкоголю.

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Дівчина кардинально змінила своє життя

Еліза Роуз зізнається, що у складні часи залежності вона вдавалась навіть до крадіжок та забирала гроші у мами та інших членів сім'ї, щоб купити чергову дозу. Але одного дня вона усвідомила, що щось не так:

Дійсно, Різдво нічим не відрізнялося від будь-якого іншого дня – були роки, коли я дуже сумувала за ним і не мала уявлення про те, що відбувається. Хоча це свято часом було більше схоже на біль, тому що я не могла вийти на вечірки,

– розповідає дівчина.



Дівчина була залежною / Фото Daily Star

Вона почала свій виправний шлях у 2016 році. Тоді дівчина захопилась фітнесом і відмммовилась від вживання наркотиків та алкоголю. Її перше "тверезе" Різдво було дуже складним. "Я пила та вживала наркотики на більшості зустрічах протягом 10 років, тому було справді важко в це перше Різдво. Одна з причин полягала в тому, що я соромилась себе, адже багато разів підводила свою сім'ю в таких ситуаціях", – ділиться Еліза Роуз.

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Дівчина не знала, як себе поводити за столом і про що говорити. Тоді вона вже замінила алкоголь на шоколад, але давні звички залишались і тривожили її. Шлях Елізи був дуже складним і тоді їй була потрібна найбільша підтримка

Дуже важливо мати когось, хто знає, що ти відчуваєш, хто через це пройшов,

– розповідає вона.



Дівчина захопилась фітнесом і зараз виглядає так / Фото з інстаграму

Зараз дівчина взагалі не вживає алкоголю, навіть коли відвідує клуби чи гучні вечірки з друзями. Вона не боїться бути одною тверезою у компанії. До того ж вона навчилась отримувати задоволення від сімейних свят і більше часу проводить з рідними.

Раніше мені доводилося вдавати, що відчуваю себе щасливою зі своєю сім'єю, але зараз це справді чудовий час – зібратися разом із найріднішими. Цього року я поїду на кілька днів до маминої родини, а потім повернуся до тата,

– ділиться Еліза.



Еліза любить проводити час з рідними / Фото Daily Star