Отличное решение: 10 ребят, которые отрастили бороду и безумно изменились

Наверное, вы не раз замечали, что борода просто невероятно меняет мужчин. Вот примеры такой крутых перевоплощений: эти ребята не пожалели, что запустили бородку.

Некоторые мужчины стали настолько по-другому выглядеть, что кажется, будто здесь два совершенно разных человека. И это – не магия. А всего лишь борода! Интересные сравнения – дальше на Life 24.

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Не узнать!

Фото Reddit xXxInTheFleshxXx

Вот это да!

Фото Reddit Retrolad87

От мальчика до мужчины

Фото Reddit p0larAQW

Да, это один человек

Фото Reddit ianemanuel

Почему-то на первой фотографии он был похож на женщину

Фото Reddit SpinCycleuwu

Ого!

Фото Reddit Paul_Cinnabunyan

Красивый цвет бороды!

Фото Reddit Trlouden

"Больше никогда не буду бриться"

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Фото Reddit Cottonsoft

Мужчина впервые запустил бороду в 36 лет!

Фото Reddit MaxwellEdison13

Вау!

Фото Reddit Fluffmaster5000