Отменила свидание, чтобы проверить парня: он возмущен

Девушка решила проверить парня, с которым собралась на первое свидание. Она в последний момент сообщила, что не сможет прийти.

Пара вместе вот уже 4 месяца, но только сейчас девушка рассказала о своей проверке. Парень возмущен таким поведением.

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Девушка устроила проверку на первом свидании

Мужчина решил рассказать, как девушка устроила ему во время первой встречи проверку.

Это была дата, когда мы собирались встретиться впервые. Для контекста, она живет в городе, куда мне нужно час добираться,

– начал свой рассказ парень.

Когда он практически прибыл на место встречи, девушка внезапно отменила свидание, объяснив, что она плохо себя чувствует и наверняка приболела. Она хотела посмотреть реакцию парня. Новый кавалер с пониманием отнесся к ситуации и вернулся домой. Когда девушка все же рассказала, что это была проверка, он изрядно возмутился.



Девушка устроила проверку / Фото Unsplash

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Она не учитывала мое время и усилия. Как будто она действительно хотела создать мне неудобства, чтобы увидеть, как я отреагирую. Я сказал ей, что это было достаточно неосторожно ждать, чтобы я проехал половину пути, чтобы отменить свидание,

– рассказал он.

После признания девушки, она все же принесла извинения, но парень не смог отпустить эту ситуацию и они поссорились.