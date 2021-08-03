Хотел всегда быть рядом: папа написал дочери 690 вдохновляющих записок в школу

Чтобы поддержать свою дочь в школе, американец начал писать ей милые записки и крепить к ланчбоксам. За 4 года он написал около 700 таких сообщений, и это переросло в целую книгу.

Родителям всегда хочется защищать и поддерживать своих детей в любой ситуации. Однако в школе дети отправляются в самостоятельное плавание. Когда Крис Яндл заметил, что в 4 классе его дочь Эдисон начала волноваться перед тем, как идти в школу, то решил побороть ее тревожность оригинальным способом.

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С чего все началось

Тогда, в 2017 году, мужчина написал ей первую записку: "Будь добра с другими. Не все люди похожи на нас. Научись замечать уникальные и особые вещи в других людях. У тебя есть сила изменить чью-то жизнь!". Для него это был способ быть рядом с дочерью, хоть он и не мог сидеть рядом с ней за обедом.

Крис Яндл и его дочь Эдисон / Фото People

С того дня Крис ежедневно писал дочери, которой уже 13 лет, похожие записки, чтобы поднимать ей настроение. Сначала он даже не был уверен, читает ли их девочка . Однако когда однажды они опаздывали, Эдисон напомнила ему, что он должен сделать. Тогда отец понял, что это работает:

Это однозначно укрепило наши отношения и сформировало ее характер – это важнее, чем любая оценка, которую она приносит домой,

– объяснил мужчина

С тех пор он написал 691 такую записку. Крис считал, что затея с сообщениями продлится, может, несколько недель или максимум месяцев, не больше. Однако девочка привыкла к ним и папа не прекращал поднимать ей настроение каждый день.

У записок есть продолжение

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В конце концов, он издал книгу под названием "Lucky Enough", которую в этом году должны выдать даже на корейском языке. Крис признается: он никогда и не думал, что обычные милые сообщение его дочери могут перерасти в нечто большее и стать целой книгой: "То, что произошло, превзошло мои самые смелые ожидания".

Эта книга, к сожалению, не станет бестселлером. Но если она поможет хоть одному отцу объясниться со своим ребенком, то это для меня книга-бестселлер,

– говорит Крис

Сейчас Крис и его дочь проводят много времени вместе: делают домашние задания, разговаривают, ходят в школу. И хотя Эдисон уже перешла в 8 класс, папа надеется, что их прочные отношения сохранятся и в дальнейшем, а дочь вырастет сильной и уверенной в себе женщиной.

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Крис также планирует писать такие записки и своему сыну Джексону, когда он перейдет в среднюю школу: "Нашим детям все равно, сколько денег мы зарабатываем и какое у нас место работы. Слушайте своих детей и будьте рядом. Это все, что для них важно"

На своей странице в инстаграме Крис Яндл делится примерами таких милых вдохновляющих записок для своих детей, откуда каждый может почерпнуть идеи.