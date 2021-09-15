Паре целых два месяца присылали таинственные записки: что было внутри
Источник:Reddit
Супруги, которые страдают бесплодием, два месяца подряд получали записки с надписью "Я беременна". Это не была приятная весть от жены. Просто кто-то решил пошутить с пары. Как удалось раскрыть анонима – дальше на Life 24.
Они были неприятно разочарованы, когда выяснили, кто именно отправлял им записки и конверты. Такой подставы пара не ожидала. Хотя муж понимал, что этим занимается кто-то из родных.
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"У меня произошла серия непонятных ситуаций. Я получал записки на работе от кого-то, кто выдавал себя за мою жену. Там было написано о некоторых важных для меня новостях. Например, о ее беременности. Также находил таинственные конверты в моей машине, где опять-таки было написано, что моя жена беременна. Мы с любимой вообще не понимали, кто нас так разыгрывает. Но знали, что это кто-то из родных", – рассказал муж.
Только через два месяца ему удалось выяснить, кто этим занимался. Мужчина гостил у своего брата и заметил, как 16-летняя племянница отлучилась на несколько минут. А уже после того, как он попрощался со всеми, то увидел такую же записку у себя на машине. Пришло время действовать!
Мужчина вернулся в дом брата и показал всем записку. Он попросил племянницу спуститься, и уже через несколько минут девочка призналась, что это была ее затея. Но она просто хотела пошутить.
Мужчина был очень разочарован от поступка племянницы / Фото Pexels
Я взорвался, сказав ей, что это ненормально так насмехаться над нашими страданиями. Я был очень разочарован и больше никогда не буду воспринимать ее так, как прежде, – утверждает мужчина.Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.
Наиболее неприятный нюанс в том, что ранее мужчина открыл для племянницы специальный счет, с которого она могла оплатить себе учебу в колледже. После этого случая он наотрез отказался давать ей деньги, потому что девочка этого не заслуживает.
Мой брат сказал, что я не могу сделать это из-за небольшой ошибки, которую сделала моя племянница. Он добавил, что это ее будущее, от которого я отказываюсь, и решение будет иметь долгосрочные последствия.
Пользователи Reddit основном поддержали автора сообщения. Вот самые популярные комментарии:
- Наверное, ей будет нормально, если ты отправишь несколько записок, в которых напишешь, что она выиграла стипендию.
- У вас с вашей племянницей были истории, когда вы шутили друг над другом? Если это так, то, возможно, она считала эту затею смешной, потому что еще слишком маленькая, чтобы понять, насколько разрушительным бывает бесплодие.