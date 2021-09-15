Паре целых два месяца присылали таинственные записки: что было внутри

Супруги, которые страдают бесплодием, два месяца подряд получали записки с надписью "Я беременна". Это не была приятная весть от жены. Просто кто-то решил пошутить с пары. Как удалось раскрыть анонима – дальше на Life 24.

Они были неприятно разочарованы, когда выяснили, кто именно отправлял им записки и конверты. Такой подставы пара не ожидала. Хотя муж понимал, что этим занимается кто-то из родных.

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"У меня произошла серия непонятных ситуаций. Я получал записки на работе от кого-то, кто выдавал себя за мою жену. Там было написано о некоторых важных для меня новостях. Например, о ее беременности. Также находил таинственные конверты в моей машине, где опять-таки было написано, что моя жена беременна. Мы с любимой вообще не понимали, кто нас так разыгрывает. Но знали, что это кто-то из родных", – рассказал муж.

Только через два месяца ему удалось выяснить, кто этим занимался. Мужчина гостил у своего брата и заметил, как 16-летняя племянница отлучилась на несколько минут. А уже после того, как он попрощался со всеми, то увидел такую ​​же записку у себя на машине. Пришло время действовать!

Мужчина вернулся в дом брата и показал всем записку. Он попросил племянницу спуститься, и уже через несколько минут девочка призналась, что это была ее затея. Но она просто хотела пошутить.

Мужчина был очень разочарован от поступка племянницы / Фото Pexels

Я взорвался, сказав ей, что это ненормально так насмехаться над нашими страданиями. Я был очень разочарован и больше никогда не буду воспринимать ее так, как прежде, – утверждает мужчина.

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Наиболее неприятный нюанс в том, что ранее мужчина открыл для племянницы специальный счет, с которого она могла оплатить себе учебу в колледже. После этого случая он наотрез отказался давать ей деньги, потому что девочка этого не заслуживает.

Мой брат сказал, что я не могу сделать это из-за небольшой ошибки, которую сделала моя племянница. Он добавил, что это ее будущее, от которого я отказываюсь, и решение будет иметь долгосрочные последствия.

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