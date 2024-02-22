Супруги начали ремонт в доме и наткнулись на тайную комнату: какие "сокровища" они нашли

Семейная пара приобрела дом 1960-х годов и решила сделать ремонт. Однако во время него они наткнулись на довольно приятный сюрприз.

Что известно о ремонте супругов и какую находку удалось отыскать паре в своем новом жилье, рассказываем далее.

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Как ремонт принес интересную находку

Пара, осознав масштабы разрушений в своем доме 1960-х годов, решила сделать ремонт. Однако во время него Николь Холлидей и ее партнер наткнулись на потайную комнату. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео, которые она выкладывает в тикток.

Николь Холлидей и ее партнер сразу же взялись за работу, только получили ключи от жилья 1960-х годов, которое сейчас стоит сотни тысяч фунтов стерлингов. Женщина показала, как много работы нужно для ремонта дома. На стенах появились сильные трещины, котлу, который они считали новым, было 14 лет, а доски пола прогнили из-за протечек. Ролик стал вирусным. Его посмотрели более 1,9 млн раз.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Во время долгих часов, проведенных за обдиранием обоев и разрушением стен, пара обнаружила комнату, о которой даже не подозревала. Однако это был не последний сюрприз. Когда Николь спустилась в жуткий и темный подвал, она увидела скрытый винный погреб.

История неожиданной находки: смотрите видео

На видео можно увидеть около дюжины нераспечатанных бутылок, которые собирали пыль. Пользователи соцсетей были удивлены такой необычной находкой в старинном доме. Некоторые люди советовали вернуть выпивку бывшим владельцам, но другие с этим совершенно не согласились.

"Эти бутылки красного вина 1984 года стоят примерно 140 фунтов стерлингов за бутылку", "Я по-хорошему завидую вам", "Нужно открыть бутылку, когда дом будет закончен, чтобы отпраздновать", – писали они.

Зрители также заметили каберне-совиньон Canepa из Чили и французское Les Hauts de Castelmaure Corbières. Цены на эти вина могут варьироваться в зависимости от их возраста и правильности хранения. Но если верить комментариям, в винном погребе пара может храниться более 1 000 фунтов стерлингов.