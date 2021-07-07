Пара нашла странный тоннель в своем доме: что было внутри

Пара из США купила старенький дом, чтобы полностью его переделать. Но владельцы были вынуждены остановить ремонт: они обнаружили странный тоннель за стеной.

Дизайнеры Ориель и Отелия Вергес всегда хотели жить в просторном доме. А недавно их мечта сбылась: они приобрели уютный коттедж в Огайо, который построили еще в далеком 1859 году. Семья была в таком восторге, что забыла тщательно проверить свой дом.

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Пара сразу взялась за ремонт: они понимали, что все придется полностью перепланировать. Работа кипела, пока однажды Отелия не заметили два странных камина в доме: они не были подключены к дымоходу и вообще выглядели как муляж. Об этом женщина рассказала в своем тиктоке oteliacarmen.

Камин виглядел как муляж / Скриншот тикток oteliacarmen

Все изменилось после комментария одного любознательного подписчика. Он предположил, что дом имеет свои секреты.

Проверьте свои камины. Возможно, они связаны между собой коридором. Под вашим домом может быть тоннель, – написал пользователь под видео.

Пара сразу проверила собственные камины. Удивительно, но это оказалось правдой: за ними они увидели старенький тоннель, где мог бы поместиться человек. Через некоторое время Отелия смогла получить дополнительную информацию.

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Как выглядел тоннель / Скриншот тикток oteliacarmen

Дом построили в 1859 году. Под районом, в котором мы сейчас живем, когда-то была подземная железнодорожная колея. Под домами могут быть тоннели. Их создали для того, чтобы люди могли бежать в Канаду. Это было во времена Гражданской войны, – рассказала Отелия.

Со временем об этом тоннеле не забыли. Через несколько десятков лет его снова использовали – но в незаконных целях.

"Эта земля принадлежала господину Дж. Гордону. Как удалось узнать, на его территории были расположены тоннели, которые он использовал для контрабанды алкоголя во время сухого закона. Все возможно. Тем более, что мы нашли кирпичи под травой на нашем участке", – сказала женщина.

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Видео, в котором супруги нашли тоннель, посмотрели почти 3 миллиона раз! Супруги и в дальнейшем показывают ремонт в своем доме: больше роликов вы можете посмотреть на их тиктоке oteliacarmen.