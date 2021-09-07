Пара пошла на свидание во время урагана в Нью-Йорке: что с ними случилось

Идти на первое свидание во время урагана – не лучшая идея. В этом убедилась жительница Нью-Йорка, которая еще и была дико разочарована от самой встречи.

Кэссиди хотела отменить свидание, ведь ураган "Ида", который недавно парализовал весь город, был очень серьезным. Впрочем, парень настаивал на встрече. Но все закончилось не слишком счастливо.

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Когда случайно пошла на первое свидание во время урагана, хотя чувствовала себя не очень хорошо и хотела все отменить в последний момент. Но парень хотел встретиться, – описала ситуацию девушка в своем видео в тиктоке cassidydangler.

Кэссиди серьезно подготовилась к гулянке: взяла зонтик, надела водонепроницаемую куртку и ботинки. Это ей не помогло. Уже через некоторое время ноги были полностью мокрые, а зонт едва не сломался от ветра.

Кэссиди выливает воду из ботинков / Скриншот тикток cassidydangler

Казалось бы, девушка реально хотела встретиться с приятным незнакомцем, если так подготовилась. Но он ее разочаровал. Парень устроил свидание вблизи своего дома, а Кэссиди должна была ехать через 80 кварталов. А еще он отказался платить за нее в спортивном центре.

Что творилось на улице, когда Кэссиди ехала к парню, можете увидеть ниже

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Честно скажу, не рекомендую ходить на свидания во время урагана или торнадо. А встречу оцениваю на ноль баллов из десяти. Я не знала, что на улице будет такая погода. Все началось тогда, когда я ехала на встречу. Никогда бы не пошла на такое свидание, если бы знала, как оно закончится, – рассказывает Кэссиди.

Ураган "Ида" в США