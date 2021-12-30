Пара потеряла колечко за 2 дня после предложения: они чудом его нашли

Романтическая прогулка пара едва не окончилась катастрофой. Обручальное кольцо женщины случайно упало с крыши дома. Чтобы его вернуть, молодожены затеяли целую "спецоперацию".

Влюбленным повезло: колечко упало на решетку сточной трубы, которая на втором этаже. Но на этом проблемы не окончились. Молодожены не понимали, как его оттуда достать.

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Пара возвращалась из романтического путешествия

29-летний Генри сделал предложение своей 26-летней девушке Лидии во время поездки в Озерный край (графство Камбрия, Великобритания). Любимая давно ждала и время от времени намекала, какое хочет колечко. Генри ее не разочаровал: он купил именно то украшение.

Постоянно публиковала фотографии этого колечка за несколько месяцев до того, как он сделал предложение… Я была в восторге. Это старинное кольцо с овальным камешком посередине и несколькими меньшими сбоку. Оно было немного великоватым, но я сразу начала его носить, – рассказывает Лидия.

Молодожены возвращались из путешествия и решили перекусить на крыше местного заведения в Ланкастере. В один момент Лидия заметила у себя на плечах пыльцу от цветов, подаренных парнем. Она взмахнула рукой – и колечко стремительно полетело вниз. Ей казалось, что все происходит как в замедленной съемке. Женщина резко закричала: "Мое колечко!"

Генри долго смотрел вниз. К счастью, колечко упало на решетку.

Пара не понимала, как его оттуда достать / Фото Mirror

Удалось ли молодоженам вернуть обручальное кольцо?

Генри обратился к местному работнику, который добрался до окна, выходящего возле трубы. Теперь нужно было как-то достать колечко: одно неудачное движение – и молодожены больше никогда бы не увидели украшение.

Работник собирался прикрепить магнит к палке. Но у меня колечко платиновое. Я загуглил и прочел, что оно не магнитится. Тогда он взял палку со скотчем. Это был довольно напряженный момент, но таки удалось получить его. Мы были очень благодарны, – рассказывает Генри.

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После этого инцидента Лидия две недели не одевала колечко, пока его не уменьшили. Женщина призывает всех влюбленных не носить такие украшения, если они слишком велики. Ибо можно горько пожалеть.