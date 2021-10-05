Пара поженилась прямо на канадской границе: все ради старенькой бабушки

У семьи невесты из Канады не было возможности прилететь на свадьбу в США из-за ограничений в связи с COVID-19. И пара нашла выход: они устроили празднование прямо на границе, собрав родственников из другой страны.

Молодожены, Карен Махони и Брайан Рэй из Нью-Йорка, заручились еще в марте. Они очень хотели отпраздновать свадьбу с ближайшими родственниками, но вся семья Карен осталась в Канаде, поэтому пришлось искать оригинальный вариант увидеть их на празднике.

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Родные не могли даже прилететь

С начала пандемии COVID-19 США ограничили наземные путешествия для туристов из Канады. Перелет оставался единственным вариантом, если бы не один нюанс. Невеста ждала на празднике свою 95-летнюю бабушку, которой по состоянию здоровья летать опасно:

Это моя единственная живая бабушка, которую я когда-либо знала. Для меня было очень важно, чтобы она была там, на самом счастливом дне в моей жизни. Мы давали обеты, поэтому хотели, чтобы мои родители и бабушка были свидетелями этого,

– говорит Карен

Невеста рассказала, что даже несмотря на вакцинацию всей ее семьи, такое путешествие по воздуху подвергает пожилую женщину опасности. Поэтому о перелете в США можно было забыть. Но и откладывать свадьбу, ожидая полного открытия границ, пара также не хотела.

Помог друг-пограничник

Тогда влюбленные вспомнили о своем давнем приятеле, который как раз работает на границе. Мужчина и раньше устраивал им встречи на закрытом пункте пропуска, когда Рэй просил отца Карен руки его дочери. Поэтому они снова обратились к нему, чтобы на этот раз он помог им устроить целую свадьбу.

Друг помог паре устроить церемонию бракосочетания на границе / Скриншот с видео Новости CBS

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Когда молодожены и родные Карен встретились на границе, пограничник рассказал правила и убедился, что никто не переступает соответствующую границу. Он также объяснил своим коллегам, что происходит, и только тогда началась церемония.

Во время церемонии родня стояла по разные стороны границы / Фото CNN

Как положено, Карен была в свадебном белом платье, а Рэй – в черном праздничном смокинге. Влюбленные прошли всю церемонию бракосочетания и даже дали друг другу обеты. Все это время молодожены стояли на американской стороне границы, а родные женщины – на канадской:

Я плакал. Это было очень трогательно, ведь я знал, как много для нее значит видеть здесь своих родителей и бабушку,

– признался Рэй

Основная же церемония празднования и подписание свидетельства о браке состоялась уже 25 сентября, в Нью-Йорке.

Официально влюбленные заключили брак уже в Нью-Йорке / Фото CNN

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Пара знакома уже 35 лет

У отношения Карен и Рэй своя долгая история: