Пара поженилась прямо на канадской границе: все ради старенькой бабушки
Источник:CNN
У семьи невесты из Канады не было возможности прилететь на свадьбу в США из-за ограничений в связи с COVID-19. И пара нашла выход: они устроили празднование прямо на границе, собрав родственников из другой страны.
Молодожены, Карен Махони и Брайан Рэй из Нью-Йорка, заручились еще в марте. Они очень хотели отпраздновать свадьбу с ближайшими родственниками, но вся семья Карен осталась в Канаде, поэтому пришлось искать оригинальный вариант увидеть их на празднике.
Читайте также Новый триумф украинских вин: SHABO завоевали 4 медали на международном конкурсе в Германии
Родные не могли даже прилететь
С начала пандемии COVID-19 США ограничили наземные путешествия для туристов из Канады. Перелет оставался единственным вариантом, если бы не один нюанс. Невеста ждала на празднике свою 95-летнюю бабушку, которой по состоянию здоровья летать опасно:
Это моя единственная живая бабушка, которую я когда-либо знала. Для меня было очень важно, чтобы она была там, на самом счастливом дне в моей жизни. Мы давали обеты, поэтому хотели, чтобы мои родители и бабушка были свидетелями этого,
– говорит Карен
Невеста рассказала, что даже несмотря на вакцинацию всей ее семьи, такое путешествие по воздуху подвергает пожилую женщину опасности. Поэтому о перелете в США можно было забыть. Но и откладывать свадьбу, ожидая полного открытия границ, пара также не хотела.
Помог друг-пограничник
Тогда влюбленные вспомнили о своем давнем приятеле, который как раз работает на границе. Мужчина и раньше устраивал им встречи на закрытом пункте пропуска, когда Рэй просил отца Карен руки его дочери. Поэтому они снова обратились к нему, чтобы на этот раз он помог им устроить целую свадьбу.
Друг помог паре устроить церемонию бракосочетания на границе / Скриншот с видео Новости CBSВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
Когда молодожены и родные Карен встретились на границе, пограничник рассказал правила и убедился, что никто не переступает соответствующую границу. Он также объяснил своим коллегам, что происходит, и только тогда началась церемония.
Во время церемонии родня стояла по разные стороны границы / Фото CNN
Как положено, Карен была в свадебном белом платье, а Рэй – в черном праздничном смокинге. Влюбленные прошли всю церемонию бракосочетания и даже дали друг другу обеты. Все это время молодожены стояли на американской стороне границы, а родные женщины – на канадской:
Я плакал. Это было очень трогательно, ведь я знал, как много для нее значит видеть здесь своих родителей и бабушку,
– признался Рэй
Основная же церемония празднования и подписание свидетельства о браке состоялась уже 25 сентября, в Нью-Йорке.
Официально влюбленные заключили брак уже в Нью-Йорке / Фото CNN
Интересно Не удержались: родственники подставили молодоженов во время медового месяца
Пара знакома уже 35 лет
У отношения Карен и Рэй своя долгая история:
- Они познакомились еще в 1985 году на горнолыжном курорте, где Рэй научил женщину кататься на лыжах. Все это время они оставались просто друзьями.
- Они успели уже жениться с другими людьми и имеют по 2 детей.
- По иронии судьбы, 10 лет назад Рэй научил и детей Карен кататься на лыжах.
- После 19 лет брака с другими, каждый из них расстался, и они начали встречаться.
- Рэй сделал Карен предложение в сказочном месте – на вершине горы в Вермонте.