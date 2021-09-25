Парень довел любимую до истерики из-за обычного фильма: что он сделал

Американка настолько устала от невыносимой привычки своего парня, что уже просто у нее нет сил. Она спросила совета у пользователей Reddit, что делать дальше: люди рекомендуют разойтись со второй половинкой.

Девушка объяснила, что каждый четверг у них с парнем есть небольшая традиция – вечер кино. Все было бы хорошо, но любимый каждый раз портит просмотр из-за своей довольно странной привычки. К слову, девушка просто фанатеет от кино.

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Он любит гуглить и рассказывать спойлеры каждый раз, когда мы впервые смотрим фильм. Возможно, это не имеет большого значения, но... Я ненавижу это! Ненавижу, когда он это делает! Это нереально портит настроение. До этого раза он 14 раз говорил мне спойлеры, – объясняет ситуацию авторка.

Девушка уже неоднократно просила парня этого не делать. Он соглашался, но все равно продолжал рассказывать спойлеры. Но недавно у нее просто лопнуло терпение. Любимый пообещал, что спрячет телефон во время фильма. Он это сделал, но нашел другой способ узнать спойлер.

Парень постоянно рассказывает спойлеры / Фото Pexels

Через несколько минут он достал мой телефон и начал смотреть спойлер. Энди пообещал, что ничего мне не расскажет... Но через несколько минут все рассказал. Я взорвалась, я кричала и назвала его невыносимым и эгоистичным. Ведь он снова испортил мне просмотр фильма.

Авторка уточнила, что не живет вместе с парнем. Поэтому после вечеров кино они обычно занимались любовью. Но последний раз девушка просто все отменила и пошла гулять с подружками. Парень на это очень обиделся.

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"Он возмутился и сказал, что я слишком жестко отреагировала на фильм. Ему было больно из-за того, что я отменила нашу "особую ночь". Затем он написал сообщение, что я испортила ночь и была жестока с ним. Ведь это его привычка, от которой ему трудно избавиться, хоть он и пытается. Но я не даю ему шанс. Он хочет, чтобы я изменила свое мнение", – завершила автор.

Пользователи Reddit искренне удивились от столь странной привычки. Многие советуют автору бросать такого парня: