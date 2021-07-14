Парень нашел жуткое помещение во дворе дома: что там было

Заброшенный подвал, старенький стульчик и много цепей: агент по недвижимости решил проверить дом, который он должен был сдать в аренду по просьбе клиента. Парень буквально попал в фильм ужасов.

Видео неожиданной находки опубликовала его сестра Кайли Келлер в тиктоке kayleekeller20. Девушка объяснила, что это случилось во время того, как брат показывал дом потенциальным арендаторам. Во время осмотра дома они заметили странное помещение во дворе, которое выглядело заброшенным.

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Вход в помещение / Скриншот тикток kayleekeller20

Брат настолько хотел произвести впечатление на клиентов, что решил самостоятельно залезть внутрь подвала. Лестница была старенькой, но ему удалось безопасно проникнуть вниз. Все действо парень снимал на телефон.

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Я была напугана, когда наблюдала за этим, – рассказала блогерша во время видео.

После спуска брат прошелся коротким коридором и попал в темное помещение. Оно выглядело действительно жутко: с потолка свисали старые стальные цепи, а "композицию" дополнял старый стульчик.

Как выглядело помещение внутри / Скриншот тикток kayleekeller20

Блогерша так и не поняла, для чего использовали это помещение. Но ей помогли подписчики в тиктоке: кто-то даже предположил, что здесь снимали фильм "Пила". Мысли комментаторов разделились:

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