Парень покорил девушку перед свиданием: несколько вопросов – и леди "растаяла"

Парень отправил девушке специальную анкету, чтобы организовать идеальное свидание. Как результат, он реально ее поразил, а еще получил признание от миллионов людей. Все в восторге!

О приятной неожиданности рассказала блогерша Катрина на своей странице в тиктоке maytheeleven. Видео уже посмотрели более 3,7 миллиона раз. Кое-кто в шутку пишет, чтобы девушка бросала все и выходила замуж за этого мужчину.

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Перед свиданием Грэм, так зовут парня, отправил Катрине ссылку на анкету в Google-формах. Он пообещал, что у них будет прекрасное свидание. Но для этого ему нужны ответы на несколько вопросов. Девушка была заинтригована!

Что именно спросил Грэм

В своей анкете парень старался узнать как можно больше информации о предпочтениях Катрины. Здесь было почти все: и время встречи, и стиль одежды, и планы на свидание.

Список вопросов

Как тебя зовут?

Пойдешь ли ты на свидание?

Когда бы ты хотела начать свидание?

Какое свидание ты бы выбрала: (ужин и фильм; ужин и поход на выставку; прогулка; поход на пляж и мороженое; прокатиться на скейте и выпить горячий шоколад; комбинация всего, что перечислено выше; другое).

Что будем есть? (индийская, тайская еда, бургеры и т.п.)

Как одеваемся (пижамы, платье и костюм, спортивная одежда и т.д.)

У меня нет машины. Ты умеешь водить авто?

Катрину поразило такое разнообразие. Она выбрала фильм и ужин, а кушать была готова все, кроме веганской кухни. После того, как девушка отправила анкету, Грэм отправил официальное приглашение на свидание.

Парень сделал еще одну анкету

Катрине очень понравилось свидание, поэтому она готова погулять еще раз. После прогулки Грэм отправил следующую анкету, где попросил оценить свидание и указать, что испытала девушка во время прогулки: заботу, комфорт, страх абьюза, бабочки в животе (более 15 пунктов).

Видео можете просмотреть ниже

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