Парень пригласил друзей в свадебное путешествие: невеста в ярости

Медовый месяц – это особый период для каждой пары, которая только создала семью. Обычно молодожены проводят этот период только вдвоем без друзей и родных.

Однако один мужчина подумал, что будет отлично пригласить в первое свадебное путешествие своих друзей. Его невеста возмущена и взбешена таким предложением.

Интересно Самое вкусное к устрицам: как выбрать правильное вино

Парень пригласил в свадебное путешествие друзей

Через 7 месяцев у молодой пари будет свадьба, после чего они планировали провести медовый месяц вместе в путешествии. Вместо того чтобы побыть вместе со своей любимой, парень решил предложить друзьям присоединиться к свадебному путешествию. Они раньше никуда не ездили вместе, ведь мужчины работают и не удавалось выбрать удобное время.

Место, куда мы едем, всегда было местом мечты для меня и моих друзей. Когда я рассказал им, где мы планируем наш медовый месяц, они сказали, что очень завидуют и хотели бы поехать с нами,

– поделился мужчина.

Он пообещал друзьям, что поговорит с невестой, но она была возмущена таким предложением.

Ты развлекался на мальчишнике, друг,

– недовольно ответила женщина.



Девушка разочарована поступком парня / Фото Unsplash

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты по бокалу красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Мужчина попытался объяснить, что не имел ничего плохого, и думал, что так будет интереснее проводить время. Он также хотел предложить девушке взять с собой несколько подруг и весело провести время с друзьями. Она была разочарована и даже расплакалась. Женщина объяснила, что это далеко не самая лучшая идея, а ее новый муж совсем невнимательный, ведь он хотел превратить медовый месяц в путешествие с друзьями.