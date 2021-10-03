Парень сделал девушке странный подарок в знак извинения: в сети его посрамили

После бурной ссоры виновник решил все уладить и порадовать любимую. Однако его подарок многие считают крайне оскорбительным для девушки, ведь кроме цветов и конфет там была еще и пачка тампонов.

На своей странице в твиттере парень по имени Джейк Салливан коротко рассказал, что произошло между ним и девушкой и показал, как он собирается извиниться. Впрочем, похвалы со стороны пользователей ему придется ждать еще долго.

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Оказывается ссора состоялась поздно вечером, когда Джейк вернулся домой после паба. Он не уточняет, из-за чего именно они поссорились, но на утро парень решил помириться с любимой, хотя, очевидно, и не считает себя виновным в ссоре:

Вчера вечером был в пабе, пришел домой и немного поссорился с дамой. Уступлю и попрошу прощения... Если вы можете это так назвать!

– подписал Джейк

К посту парень добавил несколько фото своих презентов для любимой: букет из красивых красных роз, коробка конфет и неожиданное приложение – пачка тампонов.

Мужчина подарил девушка в знак извинения цветы, конфеты и тампоны / Фото твиттер Джейка Салливана

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Чтобы понять, к чему здесь в последнее предмет, нужно прочитать записку, которую он оставил девушке рядом с подарками: "Шоколадные конфеты, потому что я тебя люблю. Цветы, потому что я раскаиваюсь. Тампакс, потому что я все еще не уверен, за что именно должен извиниться, поэтому, наверное, они тебе понадобятся сегодня ", – написал парень от руки на бумаге.

С этого послания становится понятно: парень вовсе не считает, что вечером перед этим сделал или сказал что-то не так. Он думает, что в ссоре виновата менструация, поэтому девушка на все так остро среагировала.

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Эта записка по-настоящему возмутила пользователей, которые считают такое "извинения" даже хуже самого проступка, каким бы он ни был. Большинство считают этот жест сексистским и пожелали, чтобы девушка этих подарков не принимала: