Парень скрыто критиковал кулинарные умения любимой: она обо всем узнала

15 сентября 2021 , 19:29
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Источник:

тикток chikitarosee

Девушка случайно заглянула в телефон своего парня – и у нее просто не осталось слов. Она нашла видео, где любимый жестко критикует ее кулинарные умения. Парень еще и отправил ролик своим друзьям.

Джакия поделилась этой находкой с подписчиками в тиктоке. Хотела она этого или нет, но парень стал "знаменитостью": ее видео посмотрели почти 2 миллиона раз.

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Девушка призналась, что несколько обиделась из-за настолько негативной реакции от любимого. Она приготовила ему овсянку и яичницу с жареным беконом, а в ответ получила лишь неприятный отзыв.

Это выглядит как дерьмо. Реально, выглядит просто ужасно. Ну, ты попыталась, – комментирует парень.

Какой завтрак приготовила девушка

@chikitarosee

BRB crying

♬ original sound - Jakia Rose
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Со временем парень узнал, что Джакия раскрыла тайный обзор на ее блюда. Удалось ли обоим уладить конфликт – она ​​не рассказала. Впрочем, многие пользователи тиктока рекомендуют ей просто разойтись с парнем:

  • Бэкон не сгоревший, а яичница выглядит аппетитно. Он просто неблагодарный, найди себе другого, подружка.
  • Я бы никогда больше не готовила своему парню/мужу, если бы он снял такое видео. Даже если мы были бы женаты 20 лет.
  • Не хочу быть злюкой, но, девочка, что ты сделала с этими яйцами. Будь с ними более нежной. Я могу показать, как приготовить омлет и овсянку, тебе пригодится.
Автор: Петро Синєокий