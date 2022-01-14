Парень удивил: познакомился в клубе, а тогда пригласил на мальчишник
Источник:The Sun
Знакомство в ночном клубе не гарантирует длительных и крепких отношений. Более того, иногда партнеры, которых вы встретили на вечеринке, могут удивить и разочаровать.
Такое случилось и с одним пользователем тиктока. Она провела вечер с интересным мужчиной, а потом выяснилось, что он женится.
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Девушка разочаровалась после знакомства в клубе
История отношений этих молодых людей очень удивительная. Девушка встретилась в ночном клубе с молодым парнем. Они сразу нашли общий язык и провели много времени вместе.
Мы танцевали всю ночь, потом пошли в ресторан перекусить, обменялись номерами, это было очень мило,
– вспоминает она.
После хорошо проведенного вечера парень решил предложить девушке встретиться снова, но в немного другом формате – он позвал ее на свой мальчишник. Она была ошеломлена этой информацией и не ожидала такоеуслышать от нового знакомого.
Девушка разочарована новым знакомством / Скриншот с видео
Тогда парень продолжил рассказывать историю своей любви и объяснил, что женится на девушке, в которую влюбился еще в школе. Они вместе уже 8 лет и наконец-то станут семьей.
Девушка все же отказалась от такого странного свидания, ведь оно должно было проходить в компании друзей жениха в стрип-клубе.