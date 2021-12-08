Парень вернул долг бывшей: столько монет она в жизни еще не видела

Британка попросила бывшего вернуть деньги, которые он ей задолжал. Парень согласился, но сделал это максимально неудобным способом.

Девушка по имени Аннабель рассказала всю историю на своей странице в тиктоке annabellemackay. Видео уже набрало более 2,6 миллиона просмотров. Люди искренне удивились от столь мелочного поступка со стороны парня.

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Не перевод на карту, а много монет

После разрыва Аннабель напомнила бывшему, что он задолжал ей немного денег. Сумма была совсем незначительной – около 50 фунтов стерлингов.

Впрочем, парень оказался еще "изобретателем": он передал деньги в коробке из-под обуви, где также написал послание к девушке.

Когда твой мелочный бывший должен тебе деньги, – написала Аннабель под видео.

В коробке было гигантское количество монет / Скриншот тикток annabellemackay

Аннабелль, конечно, была неприятно удивлена ​​от очередной затеи бывшего. Но все же она просто над этим посмеялась. Девушка высыпала все "сокровище" из коробки в специальный автомат, где можно обменять монеты. Она получила более 50 фунтов стерлингов.

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Пользователи тиктока высмеяли бывшего из-за его мелочности. Многие считали, что можно было просто перекинуть деньги на карту, а не устраивать цирк: