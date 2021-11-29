Парень выгнал свою девушку из дома: все из-за домашнего кота

Американец буквально выставил за дверь свою девушку из-за того, что ей не понравился его домашний кот. Поступок кажется очень жестким, но люди поддержали парня.

Он поведал всю историю на развлекательном ресурсе Reddit. Неожиданно, но пользователи вполне нормально отреагировали на его поступок. Они считают, что девушка не имела права так жестко обращаться с котом.

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Девушка переехала к парню несколько недель назад

Пара встречается уже два года, но только недавно они решили пожить вместе. Парень сразу заметил, что любимой не понравился его 3-летний кот Рейвен. Впрочем, все было достаточно спокойно. Но однажды пушистик просто исчез.

Было ясно, что девушке не нравится мой кот. Я не думал, что это будет большой проблемой, пока не пришел домой, а его просто не было. Он не уличный кот, поэтому никогда не выходит на улицу, – вспоминает автор.

К счастью, через несколько часов котик нашелся в двух кварталах от дома: его случайно увидел друг автора, который занес пушистика домой. У парня возник один вопрос: "Как кот вообще мог там оказаться?"

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Котик ходил по улице несколько часов / Фото Unsplash

В конце концов, девушка призналась, что просто выбросила котика из дома. Кажется, она не сознавала, что будет дальше. Ибо парень просто выгнал ее до конца месяца.

Она плакала, что ей некуда идти и придется жить на улице. Я сказал, что мне все равно… Мои друзья думают, что это было слишком резко. Но котик мог умереть из-за нее, и я не хочу, чтобы она еще что-нибудь такое попыталась сделать, – вспоминает автор.

Интересно, что пользователи Reddit поддержали парня. По их мнению, она точно перегнула палку: