Парень заснял двойника Леонардо Ди Каприо: пользователи поражены сходством
Источник:тикток @cody_the_prodigy
Тиктокер выложил на своей странице видео с коллегой, который чрезвычайно похож на знаменитого актера. Стоит только парню вернуться в профиль, как его не отличить от звезды. Проверьте сами.
Пользователь тикток с ником @cody_the_prodigy обычно снимает ролики о своей жизни, которые набирают несколько тысяч просмотров. Однако одно из таких видео с его товарищем по работе сделало его известным, ведь ролик посмотрели более 22 миллионов раз!
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Парень выложил в тикток обычный, казалось бы, разговор работников кафе. Он подписал видео: "Этот парень выглядит как Леонардо ди Каприо". После этого видео стало вирусным, а пользователи потрясены сходством, несмотря на то, что телосложение у парня отличается от голливудской звезды:
- "Они будто братья"
- "Нет, это Ди Каприо похож на него"
- "Просто посмотрите на его профиль"
- "Он настолько похож, что мне становится страшно"
- "Он похож и не похож одновременно"
Кроме формы носа и разреза глаз, сходства парню и знаменитости добавляет и бородка. Можете сами убедиться, насколько этот парень похож Леонардо Ди Каприо
Оказалось, что героя видео зовут Джеймс Рейнольдс. На волне популярности он решил и себе создать страницу в тиктоке, куда теперь выкладывает видео, сравнивая себя и голливудскую звезду.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь