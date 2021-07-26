Парень заснял двойника Леонардо Ди Каприо: пользователи поражены сходством

Тиктокер выложил на своей странице видео с коллегой, который чрезвычайно похож на знаменитого актера. Стоит только парню вернуться в профиль, как его не отличить от звезды. Проверьте сами.

Пользователь тикток с ником @cody_the_prodigy обычно снимает ролики о своей жизни, которые набирают несколько тысяч просмотров. Однако одно из таких видео с его товарищем по работе сделало его известным, ведь ролик посмотрели более 22 миллионов раз!

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Парень выложил в тикток обычный, казалось бы, разговор работников кафе. Он подписал видео: "Этот парень выглядит как Леонардо ди Каприо". После этого видео стало вирусным, а пользователи потрясены сходством, несмотря на то, что телосложение у парня отличается от голливудской звезды:

"Они будто братья"

"Нет, это Ди Каприо похож на него"

"Просто посмотрите на его профиль"

"Он настолько похож, что мне становится страшно"

"Он похож и не похож одновременно"

Кроме формы носа и разреза глаз, сходства парню и знаменитости добавляет и бородка. Можете сами убедиться, насколько этот парень похож Леонардо Ди Каприо

Оказалось, что героя видео зовут Джеймс Рейнольдс. На волне популярности он решил и себе создать страницу в тиктоке, куда теперь выкладывает видео, сравнивая себя и голливудскую звезду.