Парень заснял двойника Леонардо Ди Каприо: пользователи поражены сходством

26 июля 2021 , 18:14
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тикток @cody_the_prodigy

Тиктокер выложил на своей странице видео с коллегой, который чрезвычайно похож на знаменитого актера. Стоит только парню вернуться в профиль, как его не отличить от звезды. Проверьте сами.

Пользователь тикток с ником @cody_the_prodigy обычно снимает ролики о своей жизни, которые набирают несколько тысяч просмотров. Однако одно из таких видео с его товарищем по работе сделало его известным, ведь ролик посмотрели более 22 миллионов раз!

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Парень выложил в тикток обычный, казалось бы, разговор работников кафе. Он подписал видео: "Этот парень выглядит как Леонардо ди Каприо". После этого видео стало вирусным, а пользователи потрясены сходством, несмотря на то, что телосложение у парня отличается от голливудской звезды:

  • "Они будто братья"
  • "Нет, это Ди Каприо похож на него"
  • "Просто посмотрите на его профиль"
  • "Он настолько похож, что мне становится страшно"
  • "Он похож и не похож одновременно"

Кроме формы носа и разреза глаз, сходства парню и знаменитости добавляет и бородка. Можете сами убедиться, насколько этот парень похож Леонардо Ди Каприо

@cody_the_prodigy

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♬ Мое сердце продолжится (Титаник) - Малихе Саиди и Фараз Таали

Оказалось, что героя видео зовут Джеймс Рейнольдс. На волне популярности он решил и себе создать страницу в тиктоке, куда теперь выкладывает видео, сравнивая себя и голливудскую звезду. 

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@cody_the_prodigy

нажмите кнопки LIKE и FOLLOW, если хотите, чтобы мы с Джеймсом снимали видео! ## james ## leonardo ## titanic ## fyp シ ## funn ## двойники

♬ чувство - Официальная звуковая студия

 

Автор: Ірина Продан