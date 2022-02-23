Парень жалуется на любимую из-за домашних правил: люди его раскритиковали
Источник:Indy 100
28-летний парень получил порцию критики в сети. Он жаловался на жесткие требования, которые установила его девушка в квартире. Только правила оказались вполне обычными.
Парень поведал всю историю на развлекательном ресурсе Reddit. Люди считают, что автор безосновательно "наехал" на свою девушку.
Интересно Вот натворили: 10 случаев, когда соседи сделали неприятный "сюрприз"
Какие правила установила любимая
Паренек убеждает, что правила любимой мешают ему комфортно жить в квартире. Они вроде бы слишком жесткие и неуместные.
У меня есть правило – ходить без обуви в квартире. Но моя девушка еще запрещает ставить ноги на подушки; нельзя сидеть на диване после спортзала, если я не сходил перед тем в душ; не оставлять грязную посуду в раковине; не оставлять никаких оберток. Больше всего раздражает, что запрещает пить (сок, молоко) сразу из упаковки, – написал парень.
Парень считает, что девушка установила слишком жесткие правила / Фото Unsplash
В конце концов паренек поссорился с любимой, потому что отказался соблюдать все правила. Его особенно разозлило запреты пить сразу из упаковки: он такого бы не делал в чужой квартире, но в своей, по его мнению, – можно.
В общем, автор раздражается, что он не может просто отдохнуть в своей квартире. Именно поэтому попросил пользователей Reddit оценить, прав ли он.
Почему все должно смотреться просто безупречно, когда у нас фактически не бывает гостей. Дом – это единственное место в этом мире, где я могу просто расслабиться, – написал юноша.
Пользователи Reddit полностью поддержали девушку в этой ситуации:
- В общем, достаточно стандартные правила. Кажется, вы не слишком подходите друг другу.
- Все эти правила – базовая гигиена, чтобы в доме не пахло и не завелись вредители. Жаль, что ты привык жить как грязнуля. Тебе нужно как можно быстрее от этого отвыкнуть.
- "Это мое единственное место в этом мире, где я могу просто расслабиться". Это также ее место для отдыха, она заслуживает чистой квартиры.