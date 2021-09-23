Парикмахер специально делает некрасивые прически: люди все равно к нему идут

Колумбийский парикмахер специализируется на довольно странных и не всегда красивых стрижках, которые сделали его популярным. Интересно, но клиенты с радостью идут к экстравагантному барберу.

Подпичики telopeluqueria29 (такой ник парня в инстаграме) неоднозначно относятся к его творчеству. Кто-то называет его настоящей легендой, а некоторые рекомендуют вообще покинуть это дело. Впрочем, именно странные и в определенном смысле бунтарские стрижки сделали колумбийца популярным. К примеру, в тиктоке на него подписаны более 780 тысяч людей.

Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Что тут сказать: клиенты барбера – настоящие сорвиголовы. Так, в одном из недавних видео парикмахер решил разбить сырые яйца над головой парня. Возможно, так стрижка будет выглядеть значительно лучше...

Несмотря на эпатаж, парень действительно умеет делать оригинальные прически. Один из клиентов попросил покрыть голову смайликами. Почему бы и нет? Вот результат его работы. Достаточно круто!

Пожалуй, во всех парикмахеров случаются ситуации, когда нужно подровнять почти готовую прическу. Колумбиец придумал свой способ, как это сделать. Почему бы не использовать немного огня?

Парикмахер вообще очень любит экспериментировать с прическами. Кажется, он может реализовать любую идею. Главное, чтобы она была максимально нестандартной.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Забавная прическа от колумбийского парикмахера / Скриншот инстаграм telopeluqueria

Нестандартная идея / Скриншот инстаграм telopeluqueria

Больше оригинальных работ от творческого парикмахера из Колумбии вы можете посмотреть в его инстаграме telopeluqueria.