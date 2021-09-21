Парикмахер забавно разыгрывает своих клиентов: парни просто в восторге

Американский парикмахер нашел универсальный способ, как развеселить клиентов во время стрижки. Почти все парни смеются до упаду: они явно этого не ожидали.

Свои розыгрыши работник барбершопа (преимущественно мужская парикмахерская – Life 24) по имени Саймон публикует в тиктоке simon_kaye. Три видео с розыгрышами суммарно набрали более 5,6 миллиона просмотров.

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Все происходит совершенно неожиданно. Парикмахер просит клиентов наклониться к нему, чтобы немного поправить стрижку. А после этого целует их в лоб. Реакция клиентов – это просто нечто!

Посмотрите это видео. Оно точно поднимет вам настроение

Больше всего просмотров набрала третья часть розыгрыша. Это видео посмотрели более 5,3 миллиона раз. Клиенты опять-таки весело реагируют на такой небольшой розыгрыш.

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Подписчики Саймона положительно оценили его выходку. Вот самые популярные комментарии: