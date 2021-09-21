Парикмахер забавно разыгрывает своих клиентов: парни просто в восторге
Источник:тикток simon_kaye
Американский парикмахер нашел универсальный способ, как развеселить клиентов во время стрижки. Почти все парни смеются до упаду: они явно этого не ожидали.
Свои розыгрыши работник барбершопа (преимущественно мужская парикмахерская – Life 24) по имени Саймон публикует в тиктоке simon_kaye. Три видео с розыгрышами суммарно набрали более 5,6 миллиона просмотров.
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Все происходит совершенно неожиданно. Парикмахер просит клиентов наклониться к нему, чтобы немного поправить стрижку. А после этого целует их в лоб. Реакция клиентов – это просто нечто!
Посмотрите это видео. Оно точно поднимет вам настроение
Больше всего просмотров набрала третья часть розыгрыша. Это видео посмотрели более 5,3 миллиона раз. Клиенты опять-таки весело реагируют на такой небольшой розыгрыш.Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Подписчики Саймона положительно оценили его выходку. Вот самые популярные комментарии:
- Круто, что никто вообще не разозлился.
- Клянусь, что мужчины любят своих парикмахеров больше всех на свете.
- Да, я обожаю своего парикмахера. 10 лет назад мы были чужими людьми, а сейчас – чуть ли не лучшие друзья.
- Поцелуи в лоб – это так мило.
- Их реакции просто отличные.