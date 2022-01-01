Парня разыграли во время купания: его плавки растворились в воде

Американец был очень рад, когда сестра купила ему стильные плавки. Он не догадывался, что скоро станет "жертвой" забавного розыгрыша.

Сестричка Дара подарила брату Сету специальные плавки, которые начинают растворяться после контакта с водой. Разумеется, она ему об этом не сказала.

Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée

Девушка опубликовала видео забавного розыгрыша на своей странице в тиктоке dararobertss. На сегодняшний день ролик просмотрели более 29 миллионов человек!

Сестра Дара, организовавшая весь розыгрыш / Скриншот тикток dararobertss

Дара и Сет уехали вместе с близкими покупаться в океане. В начале видео можно увидеть, как парнишка вместе с друзьями стремительно забегает в воду. Сначала кажется, что с его плавками все нормально. Но он не успел даже немного поплавать, как почувствовал – что-то пошло не по плану.

Плавки порвались в воде буквального через несколько секунд. Парень понял, что его досадно разыграли.

Мои шорты порвались. Серьезно это не смешно. Народ, я голый и буду стоять здесь, пока люди не уйдут с пляжа, – сказал Сет.

Ему не очень понравился розыгрыш, но что уж тут поделаешь. Парень попросил друзей решить эту проблему.

Полное видео можно просмотреть ниже

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в

Пользователи тиктока по-разному отреагировали на веселую затею от Дары. По мнению многих людей, это было оскорбительно: