Побила рекорды: женщина поразила сеть количеством подарков на Рождество
Источник:The Sun
Рождество – это всегда особый период, когда все ждут чуда и приятных подарков от Санты.
Все слышали фразу: подарков многое не бывает. Но эта девушка решила очень тщательно подготовиться к Рождеству и побила все рекорды по количеству подарков для родных и друзей.
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Девушка поразила сеть количеством рождественских подарков
Пользователь тиктока поразила сеть новым сообщением. 18-летняя Ареонна опубликовала видео с подарками для родных: половина ее комнаты засыпана пакетами и коробками в праздничных обертках для родных и близких. Она потратила много времени на покупку и оформление.
Пакеты в ярких обертках доходят до потолка, и они явно стоят немало. Девушка в этом году выбрала упаковочную бумагу в традиционных рождественских цветах, поэтому было много красных, белых и черных красок.
Девушка приобрела очень много подарков на Рождество / Скриншот с видео
Пользователи были удивлены таким количеством подарков и щедростью девушки. Однако некоторые все же обратили внимание на проблему с чрезмерными покупками. К тому же девушке сделали замечание, что Рождество – это семейный праздник, поэтому не стоит делать акцент только на подарках:
- "Рождество должно быть сосредоточено не на подарках, а на семье и совместном времяпрепровождении".
- "Интересно, знают ли дети о подлинном значении Рождества".
- "Я предпочитаю присутствие, а не подарки".
- "Важно не то, что под елкой, а то, кто за твоим столом".