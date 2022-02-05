Почти как фото: 11 реалистичных татуировок, от которых "взорвется" мозг
Польский тату-мастер Кароль Рыбаковски прославился благодаря своей максимально реалистичной татуировкам. Трудно поверить, но здесь вообще нет фотошопа.
Большинство своих работ Кароль публикует в инстаграме, где уже успел собрать более 155 тысяч подписчиков. Специализируется мастер в основном на портретах. Он делает это настолько умело, что кажется, будто рисунок вот-вот оживет. Только взгляните на эти крутые работы!
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Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski
№4
Фото инстаграм karolrybakowski
№5
Фото инстаграм karolrybakowski
№6
Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski
№9
Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski
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Фото инстаграм karolrybakowski