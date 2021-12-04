Почти голая: девушка приобрела откровенное платье на свадьбу отца
Источник:The Sun
Девушка опубликовала видео в соцсетях и решила поделиться нарядом, который выбрала на свадьбу отца.
Ее новое платье очень откровенное и эпатажное. Подписчики подумали, что это шутка, но девушка говорит правду.
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Девушка выбрала "голое" платье
Видео Арианны в откровенном образе уже стало вирусным. Она выбрала для важного события мини-платье черного цвета американского бренда God Saves Queens. Наряд почти весь сшит из прозрачной сетки и выглядит так, словно девушка "голая". Его стоимость – 200 долларов.
Надену это на свадьбу моего папы на следующих выходных. С каблуками будет выглядеть лучше, не волнуйтесь,
– написала Арианна.
Девушка выбрала откровенное платье на свадьбу отца / Скриншот с видео
Эпатажный образ девушки напоминает опыт модели Кендалл Дженнер, пришедшей на свадьбу к подруге в откровенном черном платье. Тогда она получила множество негативных комментариев в соцсетях и СМИ. В таком откровенном платье 26-летняя модель посетила празднование Лорен Перес и ее жениха Дэвида Уолцера в Майами, штат Флорида. Ее раскритиковали за "откровенное неуважение".
Откровенное платье Кендалл Дженнер / Фото с инстаграма
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22-летняя Арианна тоже решила "нажить" славы своим нарядом и уже собрала 4,6 миллиона просмотров в тиктоке. Пользователи были шокированы такой откровенностью, а некоторые даже не поверили в то, что девушка действительно собирается идти в этом платье.
- "Зачем вы одели это на свадьбу?"
- "Некоторые из вас никогда не были на третьей свадьбе вашего папы, и это видно".
- "Конечно, это издевательство над Кендалл".
- "Некоторые из вас пропустили шутку".