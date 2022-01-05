Подготовил презентацию в PowerPoint, чтобы вернуть девушку: сработало ли это
Источник:The Sun
Расставаться со второй половинкой всегда больно и неприятно. К тому же не все готовы "сдаваться" после первого расставания.
Один парень решил побороться за свою любовь очень оригинальным способом. Он создал для этого презентацию.
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Парень захотел оригинально вернуть девушку
Изабель Кларк была удивлена, когда получила от своего бывшего сообщения. Он предложил ей встретиться, и она согласилась. Как выяснилось, так парень хотел убедить ее в том, что они снова должны сойтись, но сделал это очень оригинальным способом.
Изабель встретилась с бывшим в машине. Тогда он открыл ноутбук, чтобы показать ей презентацию по теме: "Почему мы должны снова быть вместе". Первый слайд кратко описывал содержание и состоял из 7 пунктов: текущая ситуация, мы изменились, минусы, плюсы, почему я это сделал, что я узнал, и вывод.
Девушка была поражена такой попыткой / Скриншот с видео
На протяжении рассказа парень перечислил все причины, почему пара должна снова сойтись. Изабель поделилась этой забавной историей с подписчиками в тиктоке. Видео просмотрело 800 тысяч зрителей, и оно получило более 75 тысяч лайков и немало комментариев:
- "Вы шутите".
- "Мне нужен такой преданный человек".
Еще один пользователь уточнил, сработал ли этот план, на что она ответила: "Совсем нет".