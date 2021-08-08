Как подобрать лучшее вино к стейкам: правила идеального сочетания

Сочетание вина и ароматного стейка никогда не теряло популярности. Как и универсальное правило: добавьте к жареному мясу красное вино – и вы на коне. Однако если вы хотите получить по-настоящему королевский ужин, стоит знать о нескольких важных нюансах.

Хорошее вино не просто сопровождает ваше блюдо. Оно может превратить обычный прием пищи в изысканный ужин, раскрывая по-новому вкусы мяса, удачно дополняя его и создавая интересные комбинации. Давайте исследовать гастрономические сочетания вместе!

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В мире известно множество различных видов стейков и способов их приготовления. Поэтому мало посмотреть только на цвет мяса, нужно принять во внимание и другие факторы: степень прожарки, жирность, сочность и тому подобное. В вине также достаточно переменных, кроме цвета: аромат, вкус, кислотность, танинность и многие другие характеристики. Как же в этом разобраться?

Основные правила

Для начала – несколько главных советов относительно сочетания стейков и вина. Даже если вы понятия не имеете, какое конкретно вино хотите, эти правила вас спасут.

Если вы планируете жарить достаточно жирный стейк, с насыщенным вкусом, выбирайте соответствующее вино – мощное, с высокой кислотностью. Такое вино станет достойной парой вашему блюду и не потеряется на фоне мяса. Чем "моложе" мясо, тем "легче" должно быть вино. Со стейком из говядины, то есть из мяса взрослой коровы, лучше пить терпкое вино с большим количеством танинов. Нежной телятине больше подходят легкие вина – обратите особое внимание на варианты с нотками ягод и фруктов.

К насыщенным стейкам выбирайте соответствующее вино / Фото Freepik

Конкретные сочетания

А теперь поговорим о нескольких самых популярных видов стейков и винах, которые лучше всего им подойдут.

Стейк Рибай – один из самых сочных видов стейка. Он имеет много жировых прослоек, благодаря чему на огне мясо выделяет больше сока и становится очень насыщенным по вкусу. Помня наши предыдущие правила, обращайте внимание на танинные вина с ярко выраженным вкусом, которые смогут немного нейтрализовать жирность стейка Рибай: к примеру, SHABO Reserve Каберне Совиньон – с ароматами черной смородины, вишни и специй, а также – мягкими , шелковистыми танинами.

Терпкое вино к стейку Рибай / Фото Unsplash

Стриплойн – этот известный вид стейка имеет несколько названий: "Стрип", "Нью-Йорк", "Канзас-стейк”. Он имеет толстую жировую прослойку по краю, поэтому также требует вина, которое дополнит его яркий вкус, достаточно мощного и танинного.

Замечательной парой к нему будет SHABO Reserve Саперави – это вино с изящным фруктовым ароматом с тонами ежевики, черники и оттенками фиалки, а также – ярким вкусом, который удивит вас приятной танинной терпкостью и легкими тонами вишневой косточки в послевкусии.

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO , выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Филе-миньон – это самый постный вид стейка, невероятно нежный и ароматный. Выбирайте вина, которые будут играть в паре с этим блюдом – такие же ароматные, с утонченным вкусом. Замечательный тандем с филе миньон создаст, к примеру, Мерло, произведенное в Бордо, или SHABO Reserve Мерло. Это прекрасное вино с ароматом ежевики, черешни, малины с нотами дикой сливы и пряностей, а также – сбалансированным, округлым вкусом с мягкими танинами и длительным послевкусием.

К нежному филе-миньону выбирайте изящные вина / Фото Unsplash

Тибон-стейк – это стейк, который состоит из двух частей, разделенных костью: с одной стороны уже упомянутый Стриплойн, а с другой – нежная вырезка. Несмотря на то, что эта часть стейка – постная, у него все равно достаточно насыщенный вкус. Поэтому выбирайте ароматные красные вина – супертосканские или, к примеру, Бароло.

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Интересной парой к этому стейку станет и марочное десертное красное вино SHABO Reserve Каберне. Его сложная и насыщенная ароматика – черная смородина, вишня, шоколад, чернослив, вишневый конфитюр, черный перец, кофе – и насыщенный, округлый, полный вкус с деликатной сладостью и бархатистым обволакивающим послевкусием способны творить настоящие чудеса в сочетании с Тибоном. Очень советуем!

Не забывайте экспериментировать и пробовать новые сочетания мяса и вина. Вполне возможно, что вы найдете свою, вполне оригинальную комбинацию, которая покорит вас и ваших гостей!