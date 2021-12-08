Подружка пыталась соблазнить жениха: она горько пожалела

Подружка так поругалась с невестой, что попыталась тайно "отбить" у нее будущего мужа. Но она не учла один серьезный нюанс.

Подружка точно пожалела, что решилась на столь неоднозначный шаг. Невеста оборвала с ней общение и запретила приходить на свадьбу.

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Они были хорошими друзьями

Молодожены познакомились с подружкой довольно давно: тогда она была со своим мужем, с которым спустя некоторое время разошлась. Именно из-за него начались первые конфликты между подружкой и невестой.

Молодожены решили позвать ее бывшего мужа на свою свадьбу как обычного гостя. Дружка не поддержала эту идею, хотя сначала колебалась.

Сначала ей нравилась такая договоренность, но за последние пять месяцев она придумывала разные причины, почему не стоит приглашать бывшего мужа на свадьбу, – рассказывает невеста.

Молодожены пытались успокоить женщину: они не могли не позвать ее бывшего мужа, потому что жених был на его свадьбе. В ответ дружка обиделась и сказала, что чувствует себя преданной.

Подружка попыталась соблазнить жениха / Фото Unsplash

Но это не конец! Она начала мстить. Женщина попыталась убедить жениха, что возлюбленная перестала его любить. Якобы это уже длится несколько последних месяцев.

Она не остановилась на этом. Начала говорить моему жениху, что заботится о нем, что он заслуживает лучшего. Особо подчеркивала, как сильно она заботится о нем, – вспоминает невеста.

Видимо, женщина думала, что жениха очень легко сбить с толку. Но нет. Тот сразу рассказал все своей любимой, и они решили попрощаться с агрессивной подружкой. Как признается невеста, это испытание сильно укрепило их отношения.

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Как следствие – дружка вообще не попадет на свадьбу, а молодожены оборвали любое общение с ней.