Опрос среди британцев проводила компания ClearScore, которая помогает клиентам эффективно управлять своими финансами. По результатам опроса, 42% респондентов считают, что сейчас им приходится принимать больше решений, чем когда-либо прежде.

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Из-за глобального кризиса системы здравоохранения, у людей появилось больше поводов для тревоги и накопилось больше проблем, для решения которых нужно сделать трудный выбор: "Учитывая год, который мы все пережили, неудивительно, что многим трудно быстро сделать выбор, не сомневаясь при этом" , – отмечает доктор психологии в Лестерском университете, Бриони Пулфорд.

Людям становится все труднее принимать важные решения / Фото Unsplash

Поэтому с началом пандемии COVID-19 люди стали гораздо дольше обдумывать , прежде чем сделать первый шаг, а то и вовсе откладывают дело на неопределенный срок. Более трети респондентов рассказали, что принятие решений напрямую вредит их здоровью, ведь из-за мыслей им часто трудно уснуть.

Люди сомневаются в действительно значимых вещей

Выбор в большинстве случаев касается важных аспектов жизни: треть опрошенных откладывают решения относительно здоровья , 21% – насчет своей социальной жизни, а 18% – насчет денег.

Также результаты опроса показали и зависимость от возраста: молодым людям поколения Z гораздо труднее сделать какой-либо выбор в финансовой сфере, ведь они считают вопрос денег одним из самых стрессовых в их жизни.

Молодые люди часто откладывают финансовые решения / Фото Unsplash

При этом менее четверти опрошенных считают себя действительно решительными людьми. А большая часть признается, что из-за неуверенности они оттягивают все до последнего момента, а часто им и вовсе проще отложить принятие важного решения на потом.

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Как сделать для себя выбор проще

Бриони Пулфорд отмечает, что длительная неопределенность может вредить психологическому и физическому состоянию человека. Поэтому она дала несколько советов, как действовать, если вы никак не можете принять важное решение

1. Расставить приоритет

Если вам сейчас нужно определиться, в какой город лучше переехать, которую куртку купить на осень и на какую дату бронировать домик на Новый год, то стоит все же подумать, что сейчас важнее. Попытки принимать несколько решений одновременно, могут действительно истощить и отнять много сил. Поэтому лучше определить, что сейчас в приоритете и сконцентрироваться на этой проблеме.

2. Быть открытым к новой информации

Чем больше вы изучаете вопрос, тем больше плохих вариантов отпадают , а правильные – выходят на передний план. Сначала легко запутаться, однако со временем пазлы складываются в единую картину.

К примеру, выбрать телефон среди тысяч моделей трудно. Однако если узнать и четко выделить , какая вам нужна камера и батарея, вы будете использовать его больше для игр или для соцсетей т.д., выбор становится более очевидным.

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Чем больше вы узнаете, тем легче сделать выбор / Фото Unsplash

3. Спросить у ближнего