Новый старый тренд в окрашивании волос: как зуммеры возвращают мелирование в моду

Новым трендом 2024 года является окраска волос под названием chunky highlights. Более известно она как мелирование.

Єтот тренд уже был популярен в 90-х и 2000-х годах, но сейчас зуммеры его возрождают. Как выглядит современная адаптация старой модной тенденции и почему она снова становится популярной, рассказываем дальше.

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Что такое окраска chunky highlights

Зуммеры возвращают в моду окрашивания под названием chunky highlights или более привычное для нас мелирование. Появившийся еще в 90-х тренд возрождается в обновленном виде и теперь иногда сочетается со скрытой окраской.

В настоящее время хэштег #ChunkyHighlights имеет в тикток 207 миллионов просмотров, поскольку молодые модницы активно демонстрируют возрожденный стиль.

Этот тренд постепенно растет,

– подтвердил Джеймс Эрншоу, колорист и стилист из Великобритании, отметив, что в последнее время эта покраска "начала становиться намного популярнее".

Так, недавно тиктокерка Бриджит Де Грейндж поделилась видео, на котором показала, что добавила темные и светлые пряди к своим волосам. Ролик девушки быстро стал вирусным, поскольку ее ровесникам понравилась эта прическа.

Как выглядит прическа девушки: смотрите видео

Как говорят стилисты, окраска chunky highlights возвращается, поскольку поколение Z продолжает возрождать тенденции моды 90-х и 2000-х, черпая вдохновение у икон моды того времени, в частности Линдси Лохан, Аврил Лавин и Дженнифер Лопес.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Я думаю, что благодаря таким социальным сетям как тикток, люди заново открывают для себя все, что касается двухтысячных,

– объяснила парикмахерша Жасмин Блэкбер.

В то же время, как и в случае со многими другими возвращающимися тенденциями прошлых лет, некоторые миллениалы ужасаются, увидев, что эта прическа снова в моде.