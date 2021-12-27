Помолодел на 20 лет: мужчина оригинально избавился от лысины

40-летний китаец обратился к парикмахеру с просьбой скрыть его лысину. Только взгляните на это крутое перевоплощение: мужчина невероятно изменился.

Соответствующий ролик стал популярным в китайской соцсети Douyin (аналог тиктока – Life 24). Парикмахер даже пошутил, что буквально омолодил клиента. Ведь он выглядел буквально на все 60 лет!

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Как парикмахеру удалось скрыть лысину

Они решили воспользоваться париком, который буквально приклеивают к голове. При таких процедурах используют специальную смесь на основе белка.

Если аккуратно ухаживать за такими волосами, то они "прослужат" на протяжении нескольких лет. Кроме того, парик можно промывать шампунем и кондиционером, и он устойчив к ветру.

Как выглядел мужчина до перевоплощения / Скриншот Douyin 1527504536

Сперва парикмахер измерил голову мужчины, чтобы узнать, насколько большой парик нужен. Потом он подровнял волосы, нанес специальный клей, а уже после этого – приложил парик. Сначала он был очень пышным.

Парик для клиента / Скриншот Douyin 1527504536

В конце процедуры парикмахер подстриг искусственные волосы, чтобы они гармонично сочетались с настоящими. Взгляните на его перевоплощение! Трудно поверить, что это – обычный парик. Да и обратите внимание, насколько визуально помолодел клиент.

Перевоплощение мужчины / Скриншот Douyin 1527504536

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Пользователи соцсети были поражены от столь крутого перевоплощения. Люди согласились, что мужчина действительно помолодел по меньшей мере на 20 лет.