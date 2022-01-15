Неожиданная гостья должна была вынести обручальные кольца молодоженам во время церемонии. Для этого понадобилось немало времени.

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Молодожены пригласили на церемонию черепаху

Эрика и Джей Джонсон работают ветеринарами и обожают животных. Впервые они познакомились с пресмыкающимся 20 лет назад, когда исследовали диких черепах. С тех пор пара влюбилась в Тома, поэтому молодожены решили, что он должен быть частью их свадебного празднования.

Я и Джей – ветеринары экзотических животных, и черепахи всегда были в центре того, что нас объединяло. Мы оба большие поклонники этих животных, и мы познакомились при исследовании диких пустынных черепах,

– рассказывает невеста.



Эрика и Джей обожают черепах / Фото The Sun

Они поручили животному важную миссию – вынести обручальные кольца во время церемонии. Невеста рассказала, что это был самый продолжительный путь, ведь Тому понадобилось две песни, чтобы принести свадебные атрибуты. Чтобы черепаха не сбивалась с дороги и добралась до места назначения, ей заранее подготовили дорожку и всыпали ее клубникой.

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Единственное, за что волновались молодожены, чтобы черепаха не отвлекалась на яркий педикюр гостей. Том может перепутать ногти с фруктами и случайно укусить за пальцы. Однако таких казусов, к счастью, не было, и он успешно выполнил свою миссию.



Черепаха принесла молодоженам обручальные кольца / Фото The Sun

Гости были ошеломлены таким необычным гостем, они с радостью встретили Тома и даже шутили, что все внимание на свадьбе досталось ему, а не невесте.