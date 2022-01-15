Неочікувана гостя повинна була винести обручки молодятам під час церемонії. Для цього знадобилось чимало часу.

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Молодята запросили на церемонію черепаху

Еріка і Джей Джонсон працюють ветеринарами і обожнюють тварин. Вперше вони познайомились із плазуном 20 років тому, коли досліджували диких черепах. З того часу пара закохалась у Тома, тому молодята вирішили, що він також має бути частиною їхнього весільного святкування.

Я і Джей – ветеринари екзотичних тварин, і черепахи завжди були в центрі того, що нас об'єднувало. Ми обоє великі шанувальники цих тварин, і ми познайомилися під час дослідження диких пустельних черепах,

– розповідає наречена.



Еріка і Джей обожнюють черепах / Фото The Sun

Вони доручили тварині важливу місію – винести обручки під час церемонії. Наречена розповіла, що це був найтриваліший шлях, адже Тому знадобилось аж дві пісні, щоб принести весільні атрибути. Аби черепаха не збивалась з дороги і дісталась до місця призначення, для неї завчасно підготували доріжку та всипали її полуницею.

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Єдине, за що хвилювались молодята, щоб черепаха не виволікалась на яскравий педикюр гостей. Том може переплутати нігті з фруктами і випадково вкусити за пальці. Проте таких казусів, на щастя, не було, і він успішно виконав свою місію.



Черепаха принесла нареченим обручки / Фото The Sun

Гості були приголомшені таким незвичним гостем, вони радо зустріли Тома і навіть жартували, що вся увага на весіллі дісталась йому, а не нареченій.

На наступний день після весілля кілька людей писали мені: "Привіт, у вас є фотографії Тома?",

– жартує Еріка.