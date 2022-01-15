Понадобилась черепаха: как молодожены удивили гостей на свадьбе

Молодожены, когда организуют свадьбу, стараются каждый раз придумать что-нибудь интересное, чтобы удивить гостей. Оригинальности точно хватило этим смельчакам, которые пригласили на свадьбу черепаху.

Неожиданная гостья должна была вынести обручальные кольца молодоженам во время церемонии. Для этого понадобилось немало времени.

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Молодожены пригласили на церемонию черепаху

Эрика и Джей Джонсон работают ветеринарами и обожают животных. Впервые они познакомились с пресмыкающимся 20 лет назад, когда исследовали диких черепах. С тех пор пара влюбилась в Тома, поэтому молодожены решили, что он должен быть частью их свадебного празднования.

Я и Джей – ветеринары экзотических животных, и черепахи всегда были в центре того, что нас объединяло. Мы оба большие поклонники этих животных, и мы познакомились при исследовании диких пустынных черепах,

– рассказывает невеста.



Эрика и Джей обожают черепах / Фото The Sun

Они поручили животному важную миссию – вынести обручальные кольца во время церемонии. Невеста рассказала, что это был самый продолжительный путь, ведь Тому понадобилось две песни, чтобы принести свадебные атрибуты. Чтобы черепаха не сбивалась с дороги и добралась до места назначения, ей заранее подготовили дорожку и всыпали ее клубникой.

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Единственное, за что волновались молодожены, чтобы черепаха не отвлекалась на яркий педикюр гостей. Том может перепутать ногти с фруктами и случайно укусить за пальцы. Однако таких казусов, к счастью, не было, и он успешно выполнил свою миссию.



Черепаха принесла молодоженам обручальные кольца / Фото The Sun

Гости были ошеломлены таким необычным гостем, они с радостью встретили Тома и даже шутили, что все внимание на свадьбе досталось ему, а не невесте.

На следующий день после свадьбы несколько человек писали мне: "Привет, у вас есть фотографии Тома?",

– шутит Эрика.