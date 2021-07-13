Попробуем все сначала: 6 причин дать партнеру второй шанс

Хотя у каждой пары есть свои причины для расставаний, но чаще всего это просто неумение найти общий язык и договориться. Возможно, не стоит горячиться, а дать отношениям второй шанс. Но как знать точно, когда пора окончательно покинуть партнера, а когда – попробовать начать все сначала?

Специалист по вопросам отношений и психолог Сара Альтшуле много раз видела, как люди давали друг другу первый, второй, пятый шанс, когда следовало бы разорвать нездоровые отношения. И так же она была свидетелем разводов пар, которые и слышать не хотели о восстановлении отношений, хотя шансы на счастливое воссоединение были.

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Эксперт рассказывает о нескольких признаках, которые могут помочь вам в сложной ситуации принять правильное решение и все же попытаться спасти отношения:

Все, конечно, зависит от вашей ситуации, динамики отношений и миллиона других факторов в вашей паре. Однако есть некоторые основные правила, когда стоит давать второй шанс,

– говорит психолог

Когда это больше, чем любовь

Если вас рядом держит только страстная любовь – этого совершенно недостаточно. Не забывайте и о доверии, уважении, верности и других составляющих фундамента крепких отношений. Не стоит пытаться раз за разом вернуть партнера, если всего этого нет, призывает Сара Альтшуле, – здоровых и счастливых отношений у вас не получится.

Прочный фундамент отношений – доверие, верность, уважение / Фото Unsplash

Когда оно того не стоит

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Расходиться вам или нет, зависит от того, насколько серьезными вы считаете проступки партнера. Хорошо обдумайте, стоят ваши разногласия в чем-то или проступки партнера, того, чтобы терять эти отношения, или еще можно все выяснить:

Есть некоторые вещи, которые действительно разрушают отношения, и пути назад нет. Но есть и моменты, которые ваша пара вполне может пережить,

– отмечает эксперт

Когда поступки лучше слова

Слова партнера могут звучать очень красиво и многообещающе. Однако слова – ничто, когда партнер ничего не делает для улучшения ситуации или для того, чтобы изменить что-то в себе. Если вы видите его искренние старания, тогда есть смысл давать второй шанс.

Поступки партнера важнее слов / Фото Freepic

Когда оба готовы стараться

Давая второй шанс своим отношениям после серьезного конфликта, вы должны быть уверены, что такая ситуация больше не повторится. Однако установки просто так не исчезают, и для взаимопонимания нужно много работать. Если оба готовы идти на компромиссы – в таких отношениях есть смысл. Если же это игра в одни ворота – конфликты будут возникать снова и снова.

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Когда партнер все усвоил

Как же понять, что ситуация не повторится? Когда человек искренне желает все исправить и признает свою неправоту. Если же он и дальше убежден в своей правоте и не понимает, что ранил вас, ничего не получится:

Если вы чувствуете, что он или она не понимает последствий своих поступков, то, к сожалению, ничего не изменится,

– предостерегает психолог

Когда партнер искренне извинился

Есть разница между просто извинением и состоянием, когда человеку действительно жаль. Если партнер просто направо и налево разбрасывается своим "прости", не вкладывая в это никакого смысла, заканчивайте эти отношения.