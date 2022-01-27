Женщина у 54 стала суррогатной матерью для своей дочери: история, которая впечатляет

54-летняя женщина из Автралии претендует на звание самой старейшей суррогатной матери. Ее дочь Меган Уайт не могла выносить ребенка, потому мать решила сделать это вместо нее.

28-летний Меган диагностировали синдром MRKH еще в 17 лет. Это значит, что она родилась без матки и никогда бы не смогла выносить ребенка.

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Стала суррогатной мамой в 54 года

Меган всегда боялась, что ее мечта стать матерью не сбудется. Особенно было больно, когда все попытки пары становились неудачными. Раньше они уже обращались к женщине из Канады, которая должна стать их суррогатной матерью, но ребенок, к сожалению, умер во время беременности. Затем пару постигла еще две неудачные пересадки эмбриона. Но четвёртая попытка оказалась успешной.

Мать Меган, Мари Арнольд, признается, что не могла жить, зная, как ее дочь страдает. Она никогда не думала, что сможет стать суррогатной матерью, поскольку боялась, что ее сочтут "слишком старой". После нескольких обследований в больнице выяснилось, что 54-летняя женщина сможет выносить ребенка Меган.

Для меня это такой особый опыт, и я в восторге от того, что могу помочь своей дочери,

– признается женщина.



Стала суррогатной матерью для своей дочери / Фото Yahoo lifestyle

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13 января этого года Мари Арнольд родила здорового мальчика Уинстона.

Кесарево сечение было запланировано за несколько месяцев вперед, и роды прошли целиком по плану. Мы приехали в больницу в 7 утра и взяли сына на руки в 9 утра, это было идеально. Когда мы впервые увидели Уинстона, то влюбились с первого взгляда. Он наполнил наши сердца любовью,

– делится молодая мать.

Бабушка чувствует себя хорошо. Она утверждает, что эта беременность не была, конечно, такой легкой, как ее последняя 22 года назад, но она смогла. "Мои первые объятия были особенными, и я никогда их не забуду. Маленький Уинстон – это все, о чем мы мечтали. Он создал нашу семью. Просто прекрасно видеть, что Меган и Клайд так счастливы", – рассказывает Мари.