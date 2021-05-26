Как прекратить покупать лишнее: 3 советы от эксперта

Эмоциональные покупки часто приводят к тому, что дома собирается целая куча хлама - вещей, которые никто не использует. Эксперт расскажет, как прекратить покупать лишние вещи и начать осуществлять только обдуманные покупки.

В шкафу лежит несколько платьев, которые вы никогда не надевали и каблуков "на потом", на полках – мелочи, которые только загромождают пространство, а на кухне – множество принадлежностей, которые вы использовали один раз и забыли. Все эти вещи были куплены на эмоциях, они принесли вам мгновенную радость, а еще – лишние расходы и меньше места в квартире. Эксперт по личным финансам Анастасия Веселко знает, как избавиться от желания скупать все в магазине.

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Попробуйте воспользоваться этими 3 простыми советами перед следующим походом в магазин. Это может значительно сэкономить вам деньги и спасти от бессмысленных покупок.

Планирование

Это тот случай, когда планирование – уже половина дела. Четкий план поможет вам контролировать собственные финансы и адекватно оценить свои возможности:

Перед шоппингом составьте список покупок, которые вам действительно сейчас необходимы. Лучше всего это делать в специальном приложении или просто в заметках. Посчитайте, сколько примерно денег вы потратите и берите четко ту сумму, которую собираетесь оставить в магазине. Попробуйте несколько месяцев записывать, на что и сколько вы тратите. Вы увидите реальную картину своих расходов и поймете, без чего можно было обойтись

Составьте заранее список покупок / Фото Unsplash

Главное – вовремя остановиться

Вот вы уже в магазине со своим списком покупок, но вдруг вам на глаза попадается милая безделушка: красивая чашка, тарелка или мягкий мишка. И так трудно удержаться, чтобы не купить! На пути к кассе самое время включить здравый смысл:

"Я могу это покупать? " – если "да", без колебаний оставляйте вещь на полке. Без всяких "но эта игрушка такая милая" и "чашек много не бывает".

Тест на незнакомца. Представьте, что к вам подходит человек и предлагает взять эту вещь или деньги, что вы выберете? Если деньги, то вы знаете, что делать.

Представьте, что к вам подходит человек и предлагает взять эту вещь или деньги, что вы выберете? Если деньги, то вы знаете, что делать. Дайте себе время. Сделайте перерыв на три дня – этого достаточно, чтобы понять, вам действительно нужно это купить или вы уже и забыли об этой вещи.

Дайте себе время подумать / Фото Unsplash

Философия минимализма

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Мало кто может обойтись всего сотней вещей, как в немецкой комедии "100 вещей и ничего лишнего". Однако эксперт советует пересмотреть свои ценности и обратить внимание на минималистичный подход к жизни. Его суть в том, что людям действительно нужно очень мало вещей, и большинство из того, что мы покупаем – совсем необязательно. Такой подход поможет сэкономить средства и освободить время и ресурсы для более интересных вещей, чем шоппинг.