Превратил дом в свалку: мама протягивает сына за дверь

Родители всегда стремятся дать все лучшее своим детям, пока они еще маленькие. Однако гиперопека во взрослом возрасте часто приводит к тому, что дети вырастают безответственными и не могут самостоятельно заботиться о себе и организовать быт.

С такой ситуацией столкнулась мама 20-летнего парня. Он превратил дом родителей в настоящую свалку и продолжает ее засорять.

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Женщина хочет, чтобы ее сын наконец-то переехал

Мать рассказывает, что парень всегда был ленивым, никогда не занимался учебой в школе, своим внешним видом и вел себя очень инфантильно. Все деньги он тратит на компьютерные игры, чипсы, сладости, газировку и печенье. Она в отчаянии решила поделиться в соцсети с подписчиками своей историей:

Я хочу, чтобы мой 20-летний сын вырос и ушел из дома,

– написала женщина.

Сейчас он учится в колледже, хотя и не посвящает много времени учебе. К тому же он не занимается спортом и не питается правильно, а его образ жизни очень ужасен:

Его комната отвратительна. Когда он открывает дверь своей спальни, исходящий оттуда запах ужасен, и даже мои младшие дети жалуются на это. Он оставляет чистую одежду, которую я постирала и выгладила, на полу вместе с грязной,

– жалуется мама.



Парень не убирает в комнате / Фото Unsplash

Также парень любит есть в комнате, поэтому на столе можно найти много объедков и грязной посуды. А мусор просто разбросан на полу. В ванной, которую парень делит со своим братом, тоже беспорядок: сын там не убирает, оставляет грязные полотенца и пустые бутылки от мыла и шампуня.

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"Я пыталась помочь ему убрать комнату, чтобы показать, как хороша она может быть, когда все убрано. Но он просто носит грязную одежду, или же берет у своего отца носки/нижнее белье. Мы пытались разговаривать с ним спокойно (я плакала перед ним ), не получилось, я кричала на него, но ничего не выходит", – рассказывает женщина.

Недавно у мальчика появилась девушка. и родители надеялись, что это станет для него стимулом навести порядок в комнате, однако парень предпочитает оставаться в доме родителей девушки.



Мать устала от постоянного беспорядка / Фото Unsplash

Он начал останавливаться в доме родителей своей подруги, и всякий раз, когда его нет, покой, наступающий в доме, потрясающий, и я действительно боюсь, когда он возвращается домой,

– объяснила мать.

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Парень тратит все заработанные деньги на себя и тогда еще выпрашивает их у родителей. Он даже угрожает, что не будет нянчить своих младших братьев и сестер, если ему не дадут денег. Женщина также рассказала, что ее младшие дети не такие, они полная противоположность старшему брату.