Приятного аппетита: 15 эпичных неудач, которые случились с людьми на кухне
Источник:Reddit
Каждый, кто любит готовить что-нибудь вкусненькое, знает, что на кухне нужно быть очень сконцентрированным. Отвлечешься на несколько минут – и уже приходится "выгребать" неприятные последствия.
Герои нашей подборки поделились с пользователями Reddit своими самыми забавными неудачами на кухне. Разбытые тарелки, сломанная техника – это еще пустяки. А вот забыть о соусе для макарон, когда он готовится, – это уж очень неприятно. Последствия были тяжелыми.
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