Присмотритесь внимательнее: 15 фото, которые сбивают пользователей с толку

Некоторые изображения в интернете при первом просмотре могут смутить зрителя. Кажется, что это – результаты умелой работы в графическом редакторе или какая-то магия. Не верится, но все дело в интересных ракурсах!

Мы подобрали для вас несколько изображений, которые могут вас сильно запутать. Их надо рассматривать дважды, а то и трижды, чтобы разгадать оптическую загадку и понять, что происходит на фото.

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Кажется, что у девушки в красном 3 руки

Фото JuneBugMain

Интересный способ держать малыша

Фото QompleteReasons

Попробуйте найти здесь котика

Фото fishinadi

интересные ножки

Фото bucket_of_frogs

Они слились воедино

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Фото kanoox

Это не фотошоп, а одно фото

Фото kaf23211

Юпитер выглядит очень интересно

Фото Thors_Goat

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Ох и зубы у песика!

Фото Meskalink

У девушки куда-то исчезла нога

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Прическа, как у Гринча

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Где ноги этого парня?

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Огромный пес и водопад

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Зеркало машины создало интересную иллюзию

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Отражение в воде похоже на картину

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Самые длинные руки в мире

Фото fest_smiesky