Притворялась больной на COVID-19: девушка забавно сбежала со свидания

Британке было так скучно на свидании, что она хотела как можно быстрее убежать при первой возможности. Как следствие – девушка убедила партнера, что заразилась коронавирусом.

Неожиданно, но юноша поверил ее аргументам. Как она организовала эту забавную аферу – читайте дальше на Life 24.

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Свидание было ужасным

По словам британки, это было худшее свидание в ее жизни – она просто "умирала" со скуки и нуждалась в спасении. Больше деталей, правда, Кали не рассказала.

"Мне нужно было уйти, я больше не могла проводить с ним время", – вспоминает девушка.

Именно в таких условиях у нее возникла в определенном смысле гениальная идея. Кали быстро побежала в туалет, где попросила подружку отправить сообщение с так называемым "положительным ПЦР-тестом". Чтобы обман не удалось раскрыть, британка переименовала контактное имя девушки в "NHS (Национальная служба здравоохранения в Британии – Life 24) PCR TEST".

Блогерша Калі / Скриншот тикток tin.tin__1

Результат вашего экспресс-теста на коронавирус был положительным. Вероятно, вы заразны. Узнайте больше на сайте www.nhs.uk/coronavirus и прочтите "Самоизоляция и лечение симптомов", – написано в сообщении.

Хотя девушка напутала ПЦР-тест с экспресс-тестом, но партнер так и ни о чем не догадался. Кали сразу сказала, что должна идти домой. А вместо этого – поехала гулять с другим парнем в ночной клуб.

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Британка рассказала всю историю в своем тиктоке – и видео неожиданно стало вирусным. Оно набрало 286 тысяч просмотров и свыше 30 тысяч лайков. Многие люди в комментариях как восхищались забавной затеей от Кали, так и шутили, что она перепутала названия тестов.