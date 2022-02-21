Как производят вино в Израиле: интересные факты

Современному виноделию Израиля максимум пятьдесят лет, но началось все гораздо раньше. Интересные факты об израильском виноделии рассказывает Сомелье в зеленых штанах.

Возможно, стоило бы обратиться к библейским временам, но лучше упомянуть о семье Ротшильдов. В винном мире они больше известны тем, что в свое время купили одно из пяти великих Шато Бордо – Château Lafite Rothschild, и мало кто знает, что эта семья гораздо больше денег инвестировала в развитие виноделия в Израиле.

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Сначала все завозили из Франции: виноделов и агрономов, стальные емкости, барики, саженцы и даже прессы, проводили электрическую сеть в пустыню… И тут должен быть хэппи энд, но барон Эдмон де Ротшильд хорошего израильского вина так и не попробовал. Ибо для изучения других климатических условий и других почв требуется много лет, а круговорот истории забросил израильское виноделие в филлоксеру, мировые войны, бесконечные конфликты и борьбу за независимость.

Только сейчас Израиль можно назвать действительно винодельческой страной, здесь уже есть базовая классификация на пять винных регионов, вина разных виноделий получали высокие рейтинги от винных критиков, а самое главное – здесь изучают автохтонные сорта, которых в Израиле более 70. Так, эксперименты с вином только начинаются, пока медали берут вина, изготовленные из международных сортов винограда, но присмотреться уже время.

Во внимании нуждается белый сорт Марави, о нем говорят, будто этот сорт видел еще те же библейские времена. Вино из него довольно нейтральное, напоминает Шардоне, часто выдерживают в бочках французского дуба и на дрожжевом осадке.

Какие вина нужно попробовать в Израиле / Фото Сомелье в зеленых штанах

О кошерных винах

Рассказывая о винах из Израиля, нельзя обойти тему кошерных вин. Знайте, не все израильские кошерные вина, но самое главное – большинство кошерных вин в мире производится вне страны. Чтобы сделать на вине отметку "кошерное", что автоматически позволит использовать это вино в религиозных целях, нужно соблюдать строгие правила. Вот некоторые из них:

Весь процесс производства должен проходить под наблюдением раввината или другой организации, которая следит за соблюдением правил кашрута. А вино должно быть создано и бутилировано только иудеями, соблюдающими все религиозные ритуалы.

Урожай нового виноградника может использоваться только с четвертого года, а на винограднике не может расти ничего, кроме винограда.

В "субботний год" (каждый седьмой год) виноградник нельзя обрезать и прививать , а урожай должен быть оставлен на гроздях.

, а урожай должен быть оставлен на гроздях. Оборудование для производства кошерного вина нельзя использовать для производства другого вина.

Бочки для вина нужно мыть три раза, а на производстве запрещено использовать животный белок.

Один процент вина следует вылить или отдать на благотворительность.

Как видите, следование этим правилам на вкус вина не влияет. Поэтому кошерное вино может быть таким же, как и вино обычное. Впрочем, часто, кроме того, что кошерное вино, вы можете увидеть на этикетке отметку "mevushal", что означает "пастеризованное".

Непастеризованное кошерное вино ничем не отличается от обычного, потому что производится по такой же технологии, как обычные вина. Пастеризованное – отличается.

Пастеризация происходит очень быстро и просто: вино нагревают прямо в чанах или специальных устройствах – пастеризаторах. И этот нюанс неистово влияет на вкус, потому что вина становятся менее фруктовыми и теряют потенциал к вызреванию в бутылках.

Пастеризуют вина вот с какой целью. По правилам кашрута, вино теряет кошерность, если бутылка была откупорена не иудеем, который должен придерживаться ритуалов и субботы. А вот если вино было пастеризовано (т.е. имеет отметку mevushal), то на него уже не может повлиять ничего.

Это отрывок из книги "Вино без правил" основательницы страницы Сомелье в зеленых штанах, Анны-Евгении Янченко, где она просто и иногда смешно рассказывает о том, как стать виновным знатоком.

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