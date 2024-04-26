"Проклятый" маникюр: как выглядит необычный дизайн ногтей, поразивший соцсети

Маникюр - это простор для фантазии. Одни отдают предпочтение классическим дизайнам, а другие любят проводить различные эксперименты, которые порой могут даже напугать.

Так произошло и с одним дизайном ногтей, которым девушка поделилась в соцсетях. Ее маникюр даже получил название "проклятого". Как выглядят необычные ногти и почему они возмутили комментарии, рассказываем далее.

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Что такое "проклятый" маникюр

Пользовательница форума Reddit опубликовала фотографию своего маникюра. Однако дизайн ее ногтей вызвал не комплименты, как это часто бывает, а возмущение. Ногти женщины даже назвали "проклятыми" и начали сравнивать с зубами, поскольку они выполнены в форме острых треугольников.

Комментаторы предупредили женщину, чтобы она не проводила ни по чему ногтями, ведь она может зацепиться за все подряд.

Как выглядит "проклятый" маникюр: смотрите фото

Люди также начали писать, что с таким маникюром очень страшно ложиться спать, ведь ногтями, которые опубликованы на снимке, можно зацепиться и травмировать себя.

У меня вдруг спина начала чесаться,

– пошутил один из пользователей платформы.

При этом другой комментатор отметил, что чесать себя таким маникюром не лучшая идея, ведь можно переусердствовать и опять-таки получить травму. В частности речь идет об участке глаз.

Несмотря на всеобщее неодобрение такого дизайна, нашлось все же несколько человек, которые оценили маникюр. Один из пользователей похвалил девушку, сказав, что ее выбор лучше чрезвычайно длинных ногтей, которые сейчас являются модными.