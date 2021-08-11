Просто катастрофа: 10+ примеров безумно неудачных татуировок – фото

Если вы собираетесь сделать татуировку - всегда выбирайте профессионалов. Лучше заплатить больше, но получить действительно красивый рисунок. Экономить на этом – плохая идея.

Это прекрасно поняли герои нашей подборки. Они обратились к непрофессионалам и получили настолько ужасные татуировки, что их вообще нельзя никому показывать. Горести в жизни бывают, но в такие ситуации действительно лучше не попадать. Очень неудачные и смешные татуировки – на Life 24.

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Страшно на это смотреть

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Не отличишь

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Красные пятна немного странно выглядят

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Зато мило!

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Ой...

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Этот взгляд...

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Это гениально!

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Вот это кольцо!

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Уставший бабочка

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Мишка хочет спать

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

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Забавный такой котик

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Идеальная татуировка

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