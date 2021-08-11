Просто катастрофа: 10+ примеров безумно неудачных татуировок – фото
11 августа 2021 , 20:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Если вы собираетесь сделать татуировку - всегда выбирайте профессионалов. Лучше заплатить больше, но получить действительно красивый рисунок. Экономить на этом – плохая идея.
Это прекрасно поняли герои нашей подборки. Они обратились к непрофессионалам и получили настолько ужасные татуировки, что их вообще нельзя никому показывать. Горести в жизни бывают, но в такие ситуации действительно лучше не попадать. Очень неудачные и смешные татуировки – на Life 24.
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