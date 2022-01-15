Просто шедевр: 11 свадебных тортиков, в которые вы влюбитесь
Источник:Brides
Яркие, фруктовые и просто неповторимые – эти свадебные тортики понравятся даже тем людям, которые не любят лакомиться сладеньким. Они настолько эффектны, что жалко эту красоту разрезать.
Самые интересные свадебные тортики со всего мира – дальше в нашей подборке. Если готовитесь к свадьбе – обязательно посмотрите эти фотографии. Возможно, вы захотите что-нибудь позаимствовать и на свой праздник!
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№1
Фото Ashley Laprade Photography, тортик Exquisite Desserts
№2
Фото De Joy Photography, тортик Parker Lusseau Pastries
№3
Фото Honey Bee Cake CO
№4
Фото Madeline Trent, тортик Cakes to live BY
№5
Фото The Coconut Creative
№6
Фото O'Malley Photographers, тортик The Sweet Side
№7
Фото Flora & Fauna, тортик Simply Sweet Berkshires
№8
Фото A Heart String, тортик Nine Cakes
№9
Фото Sarah Jane Ethan
№10
№11
Фото Tamara Merri Photography, тортик Corgi Bakery