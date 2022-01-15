Просто шедевр: 11 свадебных тортиков, в которые вы влюбитесь

15 января 2022 , 10:09
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Источник:

Brides

Яркие, фруктовые и просто неповторимые – эти свадебные тортики понравятся даже тем людям, которые не любят лакомиться сладеньким. Они настолько эффектны, что жалко эту красоту разрезать.

Самые интересные свадебные тортики со всего мира – дальше в нашей подборке. Если готовитесь к свадьбе – обязательно посмотрите эти фотографии. Возможно, вы захотите что-нибудь позаимствовать и на свой праздник!

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№1

Фото Ashley Laprade Photography, тортик Exquisite Desserts

№2

Фото De Joy Photography, тортик Parker Lusseau Pastries

№3

Фото Honey Bee Cake CO

№4

Фото Madeline Trent, тортик Cakes to live BY

№5

Фото The Coconut Creative

№6

Фото O'Malley Photographers, тортик The Sweet Side

№7

Фото Flora & Fauna, тортик Simply Sweet Berkshires

№8

Фото A Heart String, тортик Nine Cakes

№9

Фото Sarah Jane Ethan

№10

Фото Suzanne Li Photography

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

№11

Фото Tamara Merri Photography, тортик Corgi Bakery

 

Автор: Петро Синєокий