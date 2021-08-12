Просто вау: 10+ примеров роскошного свадебного макияжа – фото

Арбер Бытыки – талантливый визажист из Косово, который поражает своими работами. Он прекрасно знает, как сделать так, чтобы невеста чувствовала себя настоящей королевой на свадьбе.

Свадебный макияж – это, конечно, дело очень тонкое. Кому-то нравится более естественный мэйкап, а кто-то любит, чтобы невеста выглядела совсем иначе, чем в повседневной жизни.

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Арбер Бытыки тяготеет ко второму варианту. Он использует много косметики: невесты действительно меняются после его макияжа. Уместно это или нет – выбирать вам. Вот 10+ примеров интересного свадебного макияжа от популярного визажиста.

Вау!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Будто два разных человека!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Ух ты!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Волшебно!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Как сказочная героиня!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Ого!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Мило!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Как вам такой макияж?

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Как Барби!

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Красотка!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua