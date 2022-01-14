Ради свадьбы: как невеста хотела специально заразиться COVID-19

Невеста из Австралии переживала, что ее свадьба сорвется из-за COVID-19. Девушка придумала "гениальную" идею: специально заболеть коронавирусом за 6 недель до праздника.

Медди, так зовут невесту, поделилась своей историей в тиктоке maddysmart31. Пользователи соцсети в большинстве своем негативно отреагировали на решение девушки.

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Как невеста искала COVID-19

Мэдди нашла "идеальное" место, где можно поймать вирус – ночной клуб. Там она развлекалась всю ночь: танцевала с разными людьми, пробовала коктейли из чужих бокалов и просто больше со всеми общалась.

Ваша свадьба через шесть недель, а у вас до сих пор не было Covid. Поймай Covid, а не чувства, – подписала девушка под видео.

Девушка всю ночь развлекалась в ночном клубе / Скриншот Daily Mail

Кто знает, удалось ли Мэдди заразиться. Ведь после того, как ее видео стало популярным в тиктоке, девушка сразу сделала страницу приватной. Люди раскритиковали невесту, а медики просят всех не повторять таких необдуманных поступков.

Люди, которые пытаются заразиться вирусом, хотя могут этого избежать, неразумны, – говорит австралийский эпидемиолог Кэтрин Беннет.

Медик посоветовала не искать приключений на голову, меньше ходить в местах, где большое скопление людей, а также повторно вакцинироваться, что поможет облегчить течение болезни.

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