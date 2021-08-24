Раз и навсегда: 10 пар, сохранивших свою любовь через десятилетия - трогательные фото
Источник:Reddit
Кто-то разводится через год после свадьбы, а кому-то удается прожить всю жизнь с одним человеком и любить его так же сильно, как в молодости. Ведь с годами любовь становится только крепче - эта подборка фото тому подтверждение.
Пользователи увлекаются крепкими отношениями своих родителей, дедушек и бабушек или же показывают, как им самим удалось сохранить любовь через несколько десятков лет, несмотря на старение, болезни и изменения во внешности. Эти фото не оставят вас равнодушными!
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