Раз и навсегда: 10 пар, сохранивших свою любовь через десятилетия - трогательные фото

Кто-то разводится через год после свадьбы, а кому-то удается прожить всю жизнь с одним человеком и любить его так же сильно, как в молодости. Ведь с годами любовь становится только крепче - эта подборка фото тому подтверждение.

Пользователи увлекаются крепкими отношениями своих родителей, дедушек и бабушек или же показывают, как им самим удалось сохранить любовь через несколько десятков лет, несмотря на старение, болезни и изменения во внешности. Эти фото не оставят вас равнодушными!

Читайте также Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

"Мои бабушка и дедушка почти дожили до 79 лет брака"

Фото Reddit bamahr

"Еще одно доказательство того, что родственные души действительно существуют"

Фото Reddit smith_716

Фото с разницей в 61 год

"Моя бабушка неожиданно умерла 12 сентября. Ей очень нравилась эта фотография, и бабушку похоронили с этим фото в руках. Нет слов"

Фото Reddit WhatAFineWasteOfTime

"Диснейленд, 20 лет спустя"

фото Imgur

"75 лет брака никогда не выглядели так красиво"

Фото Reddit rachaelbelle

К теме Как дать новую жизнь вашим отношениям: 5 действенных советов от психолога

"После 3-летней разлуки они проведут остаток своих дней вместе под одной крышей"

Фото Reddit HalfEpic

История, как с фильма

"Мы встречались в старшей школе 7 месяцев, расстались на 10 лет, потом снова сошлись и поженились. Мы тайно женаты уже почти 2 года"

Фото Reddit shittyminty

60 лет любви

Фото Reddit Tybisrider

"Они обновили свои свадебные клятвы на семидесятую годовщину своей свадьбы"

фото Imgur

Интересно Вот догадались: 10 человек, которые сделали реально смешной подарок

"Вместе с 14 лет. Вот как выглядит вечная любовь"

Фото Reddit wholewheatsnail